Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında sevindi

Beşiktaş’ın 3-1’lik Porto galibiyeti sonrasında Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların soyunma odasına girdi. Ryan Babel ile birlikte fotoğrafı sosyal medyaya yansıyan Kamerunlu golcü, Porto forması giymesine rağmen Beşiktaş soyunma odasında sevinç yaşadı.
Beşitkaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen başarılı santrfor, 3-1’lik maçta kart cezasından dolayı forma giyemedi.
Aboubakar, Beşiktaş’ın 3-1’lik zaferi sonrasında soyunma odasını ziyaret etti pic.twitter.com/NhaBfWJZDU
— SKOR (@SozcuSkor) 13 Eylül 2017