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Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında sevindi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Portolu Aboubakar, eski takım arkadaşlarının yanına uğrayarak onların sevinçlerini paylaştı.
00:3614 Eylül 2017
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Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında sevindi

Beşiktaş’ın 3-1’lik Porto galibiyeti sonrasında Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların soyunma odasına girdi. Ryan Babel ile birlikte fotoğrafı sosyal medyaya yansıyan Kamerunlu golcü, Porto forması giymesine rağmen Beşiktaş soyunma odasında sevinç yaşadı.

Beşitkaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen başarılı santrfor, 3-1’lik maçta kart cezasından dolayı forma giyemedi.

Etiketler
beşiktaş ryan babel
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