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UEFA’dan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel maçına disiplin soruşturması

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmalarında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
15:1913 Eylül 2017
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UEFA’dan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel maçına disiplin soruşturması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Celtic’in evsahibi olduğu ve PSG’nin 5-0 kazandığı karşılaşmada İskoç ekibinin taraftarının sahaya girmesi nedeniyle, PSG taraftarının ise statta maddi zarara yol açma gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’da Manchester United’ın Basel ile karşılaştığı ve 2-0 kazandığı maçta, konuk ekip Basel taraftarının tribünlerde meşale yaktığı gerekçesiyle soruşturma kararı verdi.

Her iki maç hakkındaki kararlar, 19 Ekim’de yapılacak toplantının ardından verilecek. 13 Eylül 2017 Neymar`dan elini sıkmak isteyen Anthony Ralston`a şok tepki Celtic'in 18 yaşındaki savunma oyuncusu Anthony Ralston, maç sonunda elini sıkmak istediği Neymar tarafından reddedildi. İkili arasında gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
celtic manchester united Paris Saint Germain uefa
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