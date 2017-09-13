UEFA’dan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel maçına disiplin soruşturması

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmalarında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Celtic’in evsahibi olduğu ve PSG’nin 5-0 kazandığı karşılaşmada İskoç ekibinin taraftarının sahaya girmesi nedeniyle, PSG taraftarının ise statta maddi zarara yol açma gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’da Manchester United’ın Basel ile karşılaştığı ve 2-0 kazandığı maçta, konuk ekip Basel taraftarının tribünlerde meşale yaktığı gerekçesiyle soruşturma kararı verdi.

Her iki maç hakkındaki kararlar, 19 Ekim’de yapılacak toplantının ardından verilecek. Neymar`dan elini sıkmak isteyen Anthony Ralston`a şok tepki Celtic'in 18 yaşındaki savunma oyuncusu Anthony Ralston, maç sonunda elini sıkmak istediği Neymar tarafından reddedildi. İkili arasında gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku