UEFA’dan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel maçına disiplin soruşturması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı.
Celtic’in evsahibi olduğu ve PSG’nin 5-0 kazandığı karşılaşmada İskoç ekibinin taraftarının sahaya girmesi nedeniyle, PSG taraftarının ise statta maddi zarara yol açma gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.
UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’da Manchester United’ın Basel ile karşılaştığı ve 2-0 kazandığı maçta, konuk ekip Basel taraftarının tribünlerde meşale yaktığı gerekçesiyle soruşturma kararı verdi.
Her iki maç hakkındaki kararlar, 19 Ekim’de yapılacak toplantının ardından verilecek.