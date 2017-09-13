Fahiş fiyata satılıyorlar… Türkiye – İzlanda maçının biletleri 1 saatte tükendi ama…

A Milli Takımımızın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri tükendi, aynı biletler hızlıca karaborsaya düştü

SKOR ÖZEL HABER/ Turgut Erat

A Milli Takımın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri 1 saat içinde tükendi.

Taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletlerin tükenmesiyle birlikte karşılaşmanın biletleri bir internet sitesinde fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. 15 lira değerindeki 3. kategori biletlerinin 669 liraya alıcı bulduğu görüldü. Sözcü Skor olarak ulaştığımız Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, internet üzerinden yapılan karaborsa işlemlerinden haberdar olduklarını, söz konusu siteye erişimin engellenmesi için girişimde bulunduklarını ifade etti. Ancak sitenin yurt dışı kaynaklı olmasından dolayı bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Blok bilet satışı olmadığını belirten TFF yetkilileri ayrıca satın alınan biletlerin maç tarihinden 1 hafta önce alıcılara ücretsiz kargo ile gönderildiğini bildirdi.

Biletlerin tükenmesi ve karaborsa sitelerinde satılmaya başlanması üzerine Sözcü Whatsapp hattına da birçok şikayet geldi. Türkiye-İzlanda maçının bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlenmişti.

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A Milli Takımı Dünya Kupası yolundaki en önemli karşılaşmalardan olan İzlanda maçını kazanması halinde puanını 17’e yükselterek 16 puanı bulunan İzlanda’yı geçme şansını elde edecek.