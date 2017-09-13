TOFAŞ Antalya’da devlerle karşılaşacak

14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Smart Casual Event’in düzenleyeceği Gloria-Smart Casual Event Cup 2017´ye katılacak olan TOFAŞ, 4 gün sürecek hazırlık turnuvasında 3 maç oynayacak. Turnuvaya TOFAŞ´ın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes ve Banvit, Rusya´dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod, Litvanya´dan BC Zalgiris Kaunas takımları katılacak.
Belek´teki spor oteli Gloria Sports Arena´da oynanacak karşılaşmalar Gloria Sports Arena youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Grubu’nda Banvit Bandırma, Anadolu Efes İstanbul, Zenit St. Petersburg; B Grubu’nda ise Nizhny Novgorod, Zalgris Kaunas, TOFAŞ boy gösterecek.
GSA-SMART CASUAL EVENT BASKETBALL TOURNAMENT 2017 MAÇ PROGRAMI:
14 Eylül Perşembe / 1’inci Gün Maçları
17.00 Banvit-Anadolu Efes
19.15 Nizhny Novgorod-Zalgiris Kaunas
15 Eylül Cuma / 2’inci Gün Maçları
17.00 Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg
19.15 Zalgiris Kaunas-TOFAŞ
16 Eylül Cumartesi / 3’üncü Gün Maçları
17.00 Zenit St. Petersburg-Banvit
19.15 TOFAŞ-Nizhny Novgorod
17 Eylül Pazar / 4’üncü Gün Maçları
14.00 A3-B3
16.15 A2-B2
18.30 A1-B1