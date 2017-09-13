Sırbistan, EuroBasket 2017’de İtalya’yı yendi ve yarı finale çıktı

İstanbul’da devam eden FIBA EuroBasket 2017’de çeyrek final mücadeleleri sona erdi. Çeyrek finalin son maçında Sinan Erdem’de Sırbistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Sırbistan, İtalya’yı 83-67 mağlup etti ve yarı finale çıktı.
Sırbistan’da eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic 22 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle maça damga vururken Marco Belinelli 15 sayıyla İtalya’nın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe’nin yıldızı Gigi Datome ise 15 sayı kaydetti. Fenerbahçe Doğuş’un başarılı koçu Zeljko Obradovic ise Sinan Erdem’de maçı takip edenler arasındaydı. Obradovic’in maçın ardından Bogdanovic’le sarıldığı ve yıldız isimle bir süre sohbet ettiği gözlerden kaçmadı.
Sırbistan bu galibiyetle yarı finalde Rusya’nın rakibi oldu. İki basketbol devi 15 Eylül’de saat 21.30’da final mücadelesi verecek. Diğer yarı final maçında ise 14 Eylül’de yine 21.30’da İspanya, Slovenya ile karşılaşacak.