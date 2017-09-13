Şansal Büyüka’dan acı analiz: Fransa uçtu Türkiye yaya kaldı

Türkiye'de futbolun gelişimi ile ilgili bir yazı kaleme alan Şansal Büyüka, acı gerçeği gözler önüne serdi. 2009'da U16 Ege Kupası'nda şampiyon olan Fransa ve turnuvayı üçüncü tamamlayan Türkiye'yi kıyaslayan Şansal Büyüka, gençlerin son durumunu gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’de herkesi söyleyecek bir sözü olduğu ancak bir türlü bir proje geliştiremediği genç futbolcuların Milli Takım’a yükselebilmesi sorununa Şansal Büyüka’dan sert bir analiz geldi. Şansal Büyüka, Milliyet’teki ‘Eller Aya Biz Yaya’ başlıklı yazısında 2009’daki U16 Ege Kupası’nda mücadele eden Fransa ve Türkiye’yi kıyasladı. Fransız futbolcuların şimdi birer dünya yıldızı olduklarının altını çizen Şansal Büyüka, Türk futbolcuların ise Süper Lig’i dahi göremediği gerçeğini gözler önüne serdi.

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İşte Şansal Büyüka’nın o yazısı:

“Eller aya, biz yaya demişler ya, tam o hesap… Ortada çok dramatik bir tablo var. 2009 U16 Ege Kupası'nda oynayan Fransa Milli Takımı'nın oyuncuları ile Türkiye U 16 Milli Takımı'nın genç oyuncularının sonraki yıllarda ortaya koydukları gelişim, aslında Türk futbolunun ve kulüplerin anlayışını çok çarpıcı ve dramatik biçimde ortaya koyuyor. Bakın 2009'da Manisa'da Ege kupasında oynayan Fransa U16 takımının gençleri, nerelere tırmanmışlar, bizimkiler nasıl kaybolmuşlar. O günün Fransa U16'sından bugün 100 milyon euroya Manchester United'e giden Pogba'lar, Barcelona'da, PSG'de, Valencia'da oynayanlar var, bizimkiler ortada yok. İşte iki takımın oyuncularının bugünkü halleri… Türkiye adına durum hazin…

Fransa: Pogba (Manchester United), Digne, Umtiti (Barcelona), Kondogbia (Valencia), Areola (PSG)… Daha bu liste uzayıp gidiyor.

Bir de o gün Fransa ile kafa kafaya oynayan bizim U16 millilerin bugünkü haline bakalım…

Türkiye: Günay (Öz Çamdibispor- Amatör), Baran Yardımcı (Payasspor), Emre Pehlivan (Afyonspor), Mahir Aydın (Feriköy), Eren Kartal (Seferhisarspor – Amatör)…

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Fransızlar uçmuşlar, her biri Avrupa'nın en iddialı takımlarında oynar duruma gelmişler, bizim gençlerimiz maalesef Süper Lig'e bile gelememişler, Süper Lig'i bile görememişler. Kimi suçlayacağız? Organizasyonu kuramayan Türk futbolunu yönetenleri mi, altyapılara angarya niyetine bakan ve beş kuruş harcamayan kulüpleri mi, kişisel gelişimlerine saçları kadar bile özen göstermeyen gençlerimizi mi? Bu işte günahı olmayan bir Allah'ın kulu bile yok.