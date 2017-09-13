Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan’dan önemli açıklamalar

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, ligin ilk haftalarında kaybettikleri puanları telafi edecek güçte olduklarını ve artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Altınordu maçı öncesindeki çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Alpay Özalan, antrenmanın son bölümünde takımı 2'ye ayırarak gol çalışması yaptırdı.

Altınordu'nun dinamik bir takım olduğunu ifade eden Alpay Özalan, “Önümüzdeki hafta iyi bir ekiple mücadele edeceğiz. Altınordu genç, dinamik ve mücadele eden bir ekip. Bu hafta yapmış olduğumuz antrenmanlarda alanı çok daraltıp, sahanın her yerinde pres yapıp, rakibe boş alan bırakmadan çok baskılı oynayıp, gol pozisyonlarına fazla girip, değerlendirmeye çalışan bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Çünkü artık puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah evimizdeki ilk 3 puanımızı almayı düşünüyoruz” dedi. Samsunspor takımı baştan yarattı Samsunspor bu sezon 18 oyuncu transfer ederek kadrosunu yenilerken, 19 oyuncuyla da yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

‘Puan kayıplarını telafi edecek güçteyiz’

Ligin ilk yarısında ulaşmayı hedeflediği 41 puandan biraz uzaklaştıklarını vurgulayan Özalan, “Bizim hedefimiz her zaman büyük. Sezonun başında koyduğumuz bir hedef vardı. İstemediğimiz puan kayıpları bizi o hedeften biraz uzaklaştırmış olsa da o hedef olmasa bile ona yaklaşmış bir hedef olarak planımızı belirledik. İlk 2 maçta kaybettiğimiz puanları, Adana Demir ve Erzurumspor maçında hiç tahmin etmiyordum. Futbolda bunlar da var. Bunları telafi edeceğiz. Ekibimiz bu bilinçte çalışıyor. Son maç dolayısıyla yaptığımız toplantıda oyuncularımız puan kaybından dolayı son derece üzgün. Puan kayıplarını telefi edecek güçte bir ekibiz” diye konuştu.Öte yandan Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Larbi, Angan antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Ahmet Burak Solakel takımdan ayrı düz koşu yaptı. Eşi Samsun'a gelen Yunan kaleci Sifakis ise eşini karşılamak için özel izin alarak antrenmana katılmadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1 TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuğu Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku