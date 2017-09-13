Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’un Porto’ya attığı süper gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın Porto'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Cenk Tosun'un attığı muhteşem füze tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cenk'in golü sosyal medyayı da salladı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto’ya konuk olduğu maçta Cenk Tosun’un Porto ağlarına gönderdiği füze tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdığı gibi sosyal medyayı da salladı. Sosyal medyada Cenk’in golüne övgüler yağdırılırken muhteşem gol Twitter’da da gündemi oluşturdu.

İşte Cenk Tosun’un golünden sonra yapılan paylaşımların bazıları:

Cenk Tosun ‘un füzesini gören var mı #ŞampiyonlarLigiŞampiyonuBJK pic.twitter.com/T8GgDhPUi8 — Okan (@okannnako) 13 Eylül 2017

Cenk tosun goollllllllllllllll,Allahımmmmm seni seviyorum — TEDAŞ (@tedaselectricas) 13 Eylül 2017

An itibarıyla Cenk Tosun’un değeri 5 milyon Euro yükseldi. — Taner Karaman (@tanerkrmn) 13 Eylül 2017

Cenk Tosun gol atmadı, bazuka yolladı! — Kıristiyano Ronaldo (@apaci__ronaldo) 13 Eylül 2017