Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’un Porto’ya attığı süper gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto’ya konuk olduğu maçta Cenk Tosun’un Porto ağlarına gönderdiği füze tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdığı gibi sosyal medyayı da salladı. Sosyal medyada Cenk’in golüne övgüler yağdırılırken muhteşem gol Twitter’da da gündemi oluşturdu.
İşte Cenk Tosun’un golünden sonra yapılan paylaşımların bazıları:
Cenk Tosun ‘un füzesini gören var mı #ŞampiyonlarLigiŞampiyonuBJK pic.twitter.com/T8GgDhPUi8
— Okan (@okannnako) 13 Eylül 2017
Cenk tosun goollllllllllllllll,Allahımmmmm seni seviyorum
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 13 Eylül 2017
An itibarıyla Cenk Tosun’un değeri 5 milyon Euro yükseldi.
— Taner Karaman (@tanerkrmn) 13 Eylül 2017
Cenk Tosun gol atmadı, bazuka yolladı!
— Kıristiyano Ronaldo (@apaci__ronaldo) 13 Eylül 2017
cenk tosun bu golü normal bir kaleciye değil, casillas’a attı. inanılmaz.
— Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) 13 Eylül 2017
TOSUN PAŞA! #CenkTosun pic.twitter.com/ghbtGs0P5O
— ÖLÜMÜNE BEŞİKTAŞ (@OlumuneBJKBJK) 13 Eylül 2017