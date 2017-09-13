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Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’un Porto’ya attığı süper gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın Porto'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Cenk Tosun'un attığı muhteşem füze tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cenk'in golü sosyal medyayı da salladı.
22:2613 Eylül 2017
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Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’un Porto’ya attığı süper gol sosyal medyayı salladı

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Porto’ya konuk olduğu maçta Cenk Tosun’un Porto ağlarına gönderdiği füze tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdığı gibi sosyal medyayı da salladı. Sosyal medyada Cenk’in golüne övgüler yağdırılırken muhteşem gol Twitter’da da gündemi oluşturdu.

İşte Cenk Tosun’un golünden sonra yapılan paylaşımların bazıları:

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun Porto şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 22:35 | 13.09.2017
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