Rusya, EuroBasket 2017 çeyrek finalinde Yunanistan’ı devirdi

EuroBasket 2017'de çeyrek final mücadelesinde Rusya, Yunanistan'ı 74-69'luk skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İstanbul’da devam eden FIBA EuroBasket 2017’de çeyrek finalin bugünkü ilk maçında turnuvanın iki güçlü ekibi Yunanistan ile Rusya bir araya geldi. Rusya karşılaşmadan 74-69’luk skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Maça önde başlayan ve ilk çeyreği 24-17 önde kapatan Yunanistan, son çeyreğin başına kadar üstünlüğünü korumayı başarsa da; ilk çeyreğin ardından oyuna denge getiren Rusya, üstünlüğü ise son çeyrekteki oyunuyla elde etti. İki önemli ekolü bir araya getiren maçın ardından Rusya, yarı finale yükselirken komşu Yunanistan ise turnuvaya veda etti. İspanya yarı finale yükseldi İspanya, Marc Gasol'ün 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta Almanya'yı 84-72 yenerek adını son 4'e yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Rusya’ya galibiyeti getiren isimler ise Alexey Shved ile Timofey Mozgov oldu. Shved 26 sayı, 5 asiste imza atarken Mozgov ise 15 sayı ve 10 ribaunda imza attı. Ruslar’da öne çıkan bir diğer isim ise 8 sayı ve 12 ribaund ile Andrey Vorontsevich oldu.

Yunanistan’da ise Nick Calathes, 25 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle yıldızlaşırken Georgios Printezis, 19 sayı ve 5 ribaunda imza attı. İkilinin çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Rusya, 15 Eylül’de saat 21.30’da oynanacak yarı finalde İtalya-Sırbistan mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Doncic, Slovenya`yı yarı finale taşıdı Slovenya ilk yarısını 4 sayıda geride kapatıp son periyoda 10 sayı farkla önde girdiği maçta Letonya'yı 103-97 yendi. Doncic'in 27 sayı attığı maç sonrası Slovenya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. İlgili Haberi Oku