Real Madrid’e Asensio’dan kötü haber

Şampiyonlar Ligi'ne sahasında oynayacağı Apoel maçı ile başlayacak olan Real Madrid'de Asensio'nun kıl dönmesi nedeniyle kadroda olamayacağı bildirildi.

Şampiyonlar Ligi’nde son iki sezonun şampiyonu Real Madrid, bu sezona sahasındaki Apoel maçı ile başlayacak. Real Madrid’in sahasında oynayacağı maçta son dönemde yıldızı yükselen Asensio kadroda yer alamayacak.

Lionel Messi`nin Damir Skomina`ya yaptığı hareket tartışma yarattı Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, bu zamana kadar atığı goller ve saha içindeki performansı ile İspanyol basınının manşetlerini süslerdi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta da iki gol atan Messi, bu kez performansı ile değil, maçın hakemi Damir Skomina'ya yaptığı hareket ile gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Genç futbolcunun antrenmanlara çıkmasına rağmen kıl dönmesi nedeniyle maçta yer alamayacağı açıklandı. Teknik direktör Zinedine Zidane, maç öncesi yaptığı açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun bacağında meydana gelen kıl dönmesi sebebiyle kadroda yer alamayacağını söyledi.. Zidane, Asensio’nun antrenmana çıkabilmesine rağmen maçta giyilen çorapların yukarı çekmesini önleyen bir yarasının olduğunu söyledi. Yıldız oyuncunun maçı kaçırmasına sebep olan yaranın, bacaklarını traş ettikten sonra gözeneklerin enfeksiyon kapması nedeniyle oluştuğu bildirildi.