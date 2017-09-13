Real Madrid’e Asensio’dan kötü haber

Şampiyonlar Ligi’nde son iki sezonun şampiyonu Real Madrid, bu sezona sahasındaki Apoel maçı ile başlayacak. Real Madrid’in sahasında oynayacağı maçta son dönemde yıldızı yükselen Asensio kadroda yer alamayacak.
Genç futbolcunun antrenmanlara çıkmasına rağmen kıl dönmesi nedeniyle maçta yer alamayacağı açıklandı. Teknik direktör Zinedine Zidane, maç öncesi yaptığı açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun bacağında meydana gelen kıl dönmesi sebebiyle kadroda yer alamayacağını söyledi.. Zidane, Asensio’nun antrenmana çıkabilmesine rağmen maçta giyilen çorapların yukarı çekmesini önleyen bir yarasının olduğunu söyledi. Yıldız oyuncunun maçı kaçırmasına sebep olan yaranın, bacaklarını traş ettikten sonra gözeneklerin enfeksiyon kapması nedeniyle oluştuğu bildirildi.