Real Madrid APOEL maçı hangi kanalda? (REAL APOEL şifresiz nasıl izlenir?)

Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu Real Madrid sahneye çıkıyor. Güçlü İspanyol temsilcisi ilk maçında Güney Kıbrıs ekibi Apoel'i konuk ediyor. Peki Real Madrid Apoel maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Son iki yılın şampiyonu ve bu sezonun da en büyük favorisi olan Real Madrid, bu akşam sahasında Güney Kıbrıs temsilcisi Apoel’i ağırlıyor. Peki Real Madrid Apoel maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?

REAL’DE HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Son iki yılın şampiyonu Real Madrid, 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk maçında Apoel’i konuk ediyor. La Liga’ya istediği gibi başlangıç yapamayan Madrid temsilcisi, evinde Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak ve üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor.

Zinedine Zidane gözyaşlarına hakim olamadı Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, katıldığı bir televizyon programında 2006 Dünya Kupası finalinde Materazzi'ye attığı kafa hakkında konuşurken babasının eski bir görüntüsünün yayınlanması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

REAL’DE ASENSIO ŞOKU

Real Madrid’e zorlu Apoel maçı öncesi Marco Asensio’dan kötü bir haber geldi. Yıldız oyuncunun bacak kıllarını kesmesinden sonra bir bacak kılının dönmesi sebebiyle maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

REAL MADRİD – APOEL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol futbol devi Real Madrid, evinde APOEL Nicosia’yı konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak olan maç Tivibu Spor kanalından yayınlanacak ve konferans yayın olarak izlenebilecek.