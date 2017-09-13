Neymar ve Mbappe şov yaptı: Celtic 0 PSG 5 (Celtic PSG maç özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain, ilk maçında İskoç devi Celtic'e konuk oldu. Yeni transferleri Neymar ve Mbappe'nin ilk 11'de yer aldığı Paris ekibi, rakibi Celtic'i adeta gole boğdu. PSG, Celtic'î 5-0'la geçerken Neymar, Mbappe ve Cavani muhteşem gollere imza attı. İşte Celtic PSG maç özeti ve golleri...

Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Celtic’i 5-0’la geçti. Fransız temsilcisi son İskoçya şampiyonu rakibini Neymar, Mbappe ve Cavani’nin muhteşem oyuncuları ve golleriyle yenmeyi başardı. İşte Celtic PSG maç özeti ve golleri…

NEYMAR VE MBAPPE ŞOVA BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Bayern Münih, Anderlecth ve Celtic’le beraber yer alan Paris Saint Germain, ilk maçında adeta gövde gösterisi yaptı. Fransız devi, İskoçya liginin son şampiyonu Celtic’i, deplasmanda müthiş yıldızlarıyla adeta ezdi geçti.

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Maça çok hızlı başlayan Fransız ekibi, daha ilk yarıdan Neymar, Mbappe ve Cavani’nin golleriyle skoru 3-0’a getirdi. İkinci devre hız kesen PSG, son dakikalarda tekrar açıldı ve skoru 5-0’a getirerek Şampiyonlar Ligi’ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı oynanan 8 maçla başladı. A, B, C ve D Grupların oynanan mücadelelerde toplam 28 gol çıktı.

Barcelona etkisiz Juventus'u Messi (2) ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yendi. Arjantinli yıldız kariyerinde ilk defa Buffon'a gol atmayı başardı. Chelsea ise Azerbaycan ekibi Karabağ'a acımadı: 6-0.

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Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Manchester United ise Rüyalar Tiyatrosu'nda Basel'i Fellaini, Lukaku ve Rashford ile devirdi: 3-0. Pogba ise sakatlanarak oyundan çıktı.

PSG lige başladığı gibi Avrupa'ya da Celtic'i yenerek hızlı başladı. Goller Neymar, Mbappe ve Cavani'den geldi: 5-0. Gecenin tek golsüz maçı ise Roma ile Atletico Madri arasında oynandı.

A GRUBU

Benfica 1-2 CSKA Moskova

50′ Seferovic / 63′ Vitinho (P), 71′ Zhamaletdinov

Manchester United 3-0 Basel

35′ Fellaini, 53′ Lukaku, 84′ Rashford

B GRUBU

Bayern Münih 3-0 Anderlecht

12′ Lewandowski (P), 65′ Thiago, 90′ Kimmich

Celtic 0-5 PSG

19′ Neymar, 34′ Mbappe, 41′ ve 85′ Cavani (P), 83′ Lustig (k.k.)

C GRUBU

Chelsea 6-0 Karabağ

6′ Pedro, 30′ Zappacosta, 55′ Azpilicueta, 71′ Bakayoko, 76′ ve 82′ Batshuayi

Roma 0-0 Atletico Madrid

D GRUBU

Barcelona 3-0 Juventus

45′ ve 69′ Messi, 56′ Rakitic

Olympiakos 2-3 Sporting

89′ ve 90+3′ Pardo, /2′ Doumbia, 13′ Martins, 43′ Bruno Fernandes