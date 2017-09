Şifresiz nasıl izlenir? Porto Beşiktaş maçı hangi kanalda? (BJK PORTO SAAT KAÇTA?)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Porto deplasmanına çıkıyor. Mücadele öncesi siyah beyazlılardaki son gelişmeleri sizler için derledik. Porto Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Beşiktaş Porto şifresiz nasıl izlenir? Porto Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri sorularının cevapları...

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, Porto karşısında. Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlamak isteyen temsilcimiz Beşiktaş, 3 puan parolasıyla bu maça hazırlandı. Siyah beyazlı taraftarlar dev maç öncesi Beşiktaş Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının cevaplarını arıyorlar. İşte Beşiktaş Porto maçı ilk 11’leri ve maçla ilgili tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ YOLA ÇIKIYOR!

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu, geçen sezon avucunun içinden kaçırdığı 2. tur hedefinin peşinde yolculuğuna başlıyor.

Şenol Güneş bu kez kazanmak istiyor! Kadro açıklaması... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile takımın tecrübeli yıldızı Pepe, Porto maçından önce basının karşısında geçti.

İlk rakip Portekiz’de geçen sezonun ikincisi, bu yılın lideri Porto. ‘Ejderhalar’ lakaplı Portekiz devi, bu sezon ligde 5’te 5 yaptı, 12 gol atıp hiç yemedi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

PORTO: Casillas, Telles, Marcano, Felipe, Layun, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

STAT: Dragao

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

YAYIN: Tivibu Spor 2

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI ŞİFRESİZ KANALLAR LİSTESİ

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Conceiçao: Beşiktaş için Telles ve Aboubakar`la konuştum ama... Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, bulundukları grubun dengeli bir grup olduğundan bahsederken Beşiktaş'tan çekindiği bir oyuncu olmadığını açıkladı. Alex Telles ise Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna değindi.

TOSUN PAŞA İLK 11'DE

Siyah beyazlılarda merakla beklenen durum santrfor bölgesinde kimin oynayacağı. Şenol Güneş’in, Cenk Tosun’a forma vermesi, Negredo’yu yedek bekletmesi yüksek ihtimal. Sağ bekte de Gökhan Gönül’ün sakatlığı sürüyor ve iyileşen Adriano’nun bu bölgede şans bulması bekleniyor. Talisca’nın ilk 11’e yakın olduğu ancak taktik icabı orta sahanın Tolgay, Oğuzhan ve Atiba’dan kurulabileceği de gelen bilgiler arasında.

PEREIRA VE HERRERA DA YOK

Beşiktaş'ta cezalı oyuncu yok. Porto’da ise geçen sezon siyah-beyazlı forma altında kırmızı kart görüp üç maç ceza alan Aboubakar, temsilcimize karşı oynayamayacak. Kamerunlu, halen 5 golle takımın en skorer ismi. ‘Ejderhalar’da tecrübeli sağ bek Maxi Pereira cezalı, ön libero Herrera da sakat. Günün diğer maçı ise Almanya’da. İlk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşayacak Red Bull Leipzig, 21.45’te Fransız Monaco’yu ağırlayacak.

QUARESMA ZİRVE PEŞİNDE

Ricardo Quaresma, geçen yıl 3 gol attığı Şampiyonlar Ligi arenasına bu yıl tarihe geçmek için dönüyor. Q7, eski takımı Porto’ya bugün 1 gol atması halinde Beşiktaş’ın Avrupa kupaları golcüleri listesinde Bobo’yu yakalayacak. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki en skorer ismi 14 golle eski yıldızlardan Oktay Derelioğlu. Quaresma, Porto formasıyla Beşiktaş’a gol atmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA GOLCÜLERİ

Oktay Derelioğlu……………… 14

Bobo……………………………….. 12

Ricardo Quaresma……………. 11

Daniel Pancu……………………… 9

Demba Ba…………………………. 8

Cenk Tosun……………………….. 7