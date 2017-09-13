Endişe yarattı! Porto Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlacak? (PORTO BJK ŞİFRESİZ Mİ?) Beşiktaş muhtemel 11

Porto Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ilk maçında bu akşam Porto'ya konuk oluyor. Siyah Beyazlı takımda oyuncuların Şenol Güneş’in istediği form düzeyine gelmemesi Porto maçı öncesi az da olsa endişeli bir durum yaratıyor. Siyah beyazlı taraftarlar merakla Porto Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte bu soruların cevapları ve Porto Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, ilk maçında Portekiz’de Porto ile kozlarını paylaşıyor. Dev mücadele öncesi Beşiktaş, rakibini yenerek 3 puanla Şampiyonlar Ligi’ne merhaba demek istiyor. İşte Porto Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi sorusunun cevabı ve muhtemel 11’ler…

PORTO BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya konuk olacak olan Beşiktaş, ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Dragao Stadı'nda oynayacak.

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Kardemir Karabükspor deplasmanından penaltı kaçırmasına ve 10 kişi kalmasına rağmen 1-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş rotayı Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi.

BJK PORTO ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçları 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Saat 21.45’te başlayacak Porto Beşiktaş maçı Tivibu Spor kanalından canlı yayınlanacak. BJK Porto Şampiyonlar Ligi maçını izlemek isteyen futbolseverler şifreli yayın olan Tivibu yayınını satın alması gerekli.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Constantine Hatzidakis olacak.

GÖZLER PORTO MAÇINDA

Süper Lig'de 3 galibiyet, 1 beraberlik ile puan olarak geçen sezonki performansı yakalayan Siyah Beyazlıların şimdiki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak olacak. Ancak Kardemir Karabükspor karşısındaki oyunun Porto'ya yetmeyeceği tüm kamuoyunun ortak kanısı. Porto ise 5 maçta 5 galibiyet alarak Liga Nos'a flaş bir başlangıç yaptı. Üstelik attığı 12 gole karşın kalesinde hiç gol görmedi. Porto'nun bu karşılaşmaların üçünü ligin son sırasındaki takımlarla yapmış olması ise galibiyet serisine önemli bir ayrıntı olarak not düşülebilir. Takımın gol yükünü çeken Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ın da Siyah Beyazlı takıma karşı oynamayacak olması da Kara Kartallar için bir avantaj olacağı kesin.

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Buna karşın Siyah Beyazlı takımda oyuncuların Şenol Güneş'in istediği form düzeyine gelmemesi Porto maçı öncesi az da olsa endişeli bir durum yaratıyor. Karabük'te stat zeminin çok kötü olmasının Beşiktaş'ın oynamaya alıştığı pas oyununu engellediği ve as oyuncuların da dinlendirildiği düşünüldüğünde Porto karşısında daha farklı bir Beşiktaş olacağı kuvvetli bir ihtimal. Quaresma, Atiba ve Cenk Tosun Porto karşısında ilk on birdeki yerini alacak ve Beşiktaş sağbek haricinde bu sezonki ideal kadrosu ile Porto karşısına çıkacak. Necip'in sağ bekte gösterdiği performanstan memnun olan Güneş'in, sürekli ‘neden oynatılmıyor' sorusuna maruz kaldığı Gary Medel'i Porto'ya karşı sahaya sürüp sürmeyeceği çarşamba akşamı için en çok merak edilecek konulardan birisi olacak. Ancak Medel'i, Atiba'nın yedeği olarak düşünen Güneş'in sağ bekte Porto'ya karşı oynatması az bir ihtimal. Çarşamba akşamına kadar taktik çalışmalarının yanı sıra motivasyon çalışmalarına da ağırlık verecek olan Güneş, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmalarının önemini oyuncularına anlatacak. Bu arada Karabükspor karşısında gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakan Tosic'e de uyarılarda bulunan Güneş'in Sırp oyuncudan Porto karşısında aynı hatayı yapmamasını istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’IN CEZASI KESİNLEŞTİ

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Lyon ile deplasmanda oynanan maçın ardından verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa'dan men cezasının UEFA Disiplin Komitesi tarafından onandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais – Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir.

Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup Kulübümüzün sözlü savunmaları, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde 13.07.2017 tarihinde yapılan duruşmada dinlenmiştir. UEFA Temyiz Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde gönderilen kısa kararda, Kulübümüzüz temyiz başvurusunun reddedildiği ve UEFA Disiplin Komitesinin kararının onandığı bildirilmiş olup UEFA nezdinde karar kesinleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLAR UYARILDI

Beşiktaş Kulübü geçen sezon Lyon ile Fransa'da oynanan, hem maç öncesi hem de maç başlamadan stat içerisinde yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'dan uyarı almıştı.

Bir daha tribün olayı yaşanması halinde siyah-beyazlılar, Avrupa'dan men edilecek. Beşiktaş yönetimi de karar alarak taraftarları deplasmanlara götürmeme kararı almıştı. Bunun üzerine Çarşamba günü oynanacak Porto maçı öncesinde kulüpte 4 dilde mesaj yayınladı.

Twitter'dan yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı;

“Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz.”