Porto-Beşiktaş | Muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

Kara Kartal, daha önce hiç yenemediği Portekiz Ligi liderine karşı şanssızlığını kırmak amacında. Tek eksik Gökhan Gönül.

Futbolun en büyük kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması başladı. Bugün sıra Türkiye'nin kupadaki tek temsilcisi Beşiktaş'ta.

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu, geçen sezon avucunun içinden kaçırdığı 2. tur hedefinin peşinde yolculuğuna başlıyor.

İlk rakip Portekiz'de geçen sezonun ikincisi, bu yılın lideri Porto. ‘Ejderhalar' lakaplı Portekiz devi, bu sezon ligde 5'te 5 yaptı, 12 gol atıp hiç yemedi.

MUHTEMEL İLK 11’LER

PORTO: Casillas, Telles, Marcano, Felipe, Layun, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

STAT: Dragao

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

YAYIN: Tivibu Spor 2

TOSUN PAŞA İLK 11’DE

Siyah beyazlılarda merakla beklenen durum santrfor bölgesinde kimin oynayacağı. Şenol Güneş'in, Cenk Tosun'a forma vermesi, Negredo'yu yedek bekletmesi yüksek ihtimal. Sağ bekte de Gökhan Gönül'ün sakatlığı sürüyor ve iyileşen Adriano'nun bu bölgede şans bulması bekleniyor. Talisca'nın ilk 11'e yakın olduğu ancak taktik icabı orta sahanın Tolgay, Oğuzhan ve Atiba'dan kurulabileceği de gelen bilgiler arasında.

PEREIRA VE HERRERA DA YOK

Beşiktaş’ta cezalı oyuncu yok. Porto'da ise geçen sezon siyah-beyazlı forma altında kırmızı kart görüp üç maç ceza alan Aboubakar, temsilcimize karşı oynayamayacak. Kamerunlu, halen 5 golle takımın en skorer ismi. ‘Ejderhalar'da tecrübeli sağ bek Maxi Pereira cezalı, ön libero Herrera da sakat. Günün diğer maçı ise Almanya'da. İlk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşayacak Red Bull Leipzig, 21.45'te Fransız Monaco'yu ağırlayacak.

QUARESMA ZİRVE PEŞİNDE

Ricardo Quaresma, geçen yıl 3 gol attığı Şampiyonlar Ligi arenasına bu yıl tarihe geçmek için dönüyor. Q7, eski takımı Porto'ya bugün 1 gol atması halinde Beşiktaş'ın Avrupa kupaları golcüleri listesinde Bobo'yu yakalayacak. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki en skorer ismi 14 golle eski yıldızlardan Oktay Derelioğlu. Quaresma, Porto formasıyla Beşiktaş'a gol atmıştı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA GOLCÜLERİ

Oktay Derelioğlu……………… 14

Bobo……………………………….. 12

Ricardo Quaresma……………. 11

Daniel Pancu……………………… 9

Demba Ba…………………………. 8

Cenk Tosun……………………….. 7