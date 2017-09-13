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BEŞİKTAŞ
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Porto – Beşiktaş canlı anlatım

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Porto deplasmanına çıkıyor.
20:2613 Eylül 2017
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Porto – Beşiktaş canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş, Porto deplasmanında… Dragao Stadı’ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maçın başlama saati 21:45…

Üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Beşiktaş, sezon iyi başlamak istiyor. Geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar ise Porto’da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

KADROLAR

Porto: Casillas, Ricardo, Marcano, Felipe, Telles, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Etiketler
beşiktaş Porto şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 20:47 | 13.09.2017
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