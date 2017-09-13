Porto – Beşiktaş canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda temsilcimiz Beşiktaş, Porto deplasmanında… Dragao Stadı’ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Maçın başlama saati 21:45…
Üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Beşiktaş, sezon iyi başlamak istiyor. Geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar ise Porto’da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
KADROLAR
Porto: Casillas, Ricardo, Marcano, Felipe, Telles, Brahimi, Torres, Danilo, Corona, Marega, Tiquinho
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk