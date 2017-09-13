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PlayStation’dan Manchester United Menajeri Jose Mourinho’ya ağır gönderme

Manchester United'ın Portekizli Menajeri Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Basel galibiyeti sonrası söylediklerine PlayStation'dan gönderme geldi.
15:4813 Eylül 2017
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PlayStation’dan Manchester United Menajeri Jose Mourinho’ya ağır gönderme

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Manchester United, sahasında konuk ettiği Basel’i 3-0 mağlup ederek ‘Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manchester United Menajeri Jose Mourinho “Maça çok iyi başladık. İki gol attıktan sonra durduk. Ciddiyetimiz kaybettik ve doğru kararlar veremedik. Galibiyeti riske soktuk. PlayStation futbolu oynamaya başladık. Bu hiç hoşuma gitmedi” dedi. Mourinho’nun bu sözlerine oyun konsolu PlayStation’dan göndermeli bir yanıt geldi.

13 Eylül 2017 UEFA`dan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel maçına disiplin soruşturması Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmalarında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. İlgili Haberi Oku

Resmi Twitter hesabından Jose Mourinho’nun sözlerini eleştiren PlayStation “Kusura bakma Mourinho, ama PlayStation’da otobüs park edilmiyor. Biz eğlendirmek için varız” paylaşımında bulundu.

Etiketler
jose mourinho manchester united playstation
Son güncelleme: 16:06 | 13.09.2017
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