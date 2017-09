PlayStation’dan Manchester United Menajeri Jose Mourinho’ya ağır gönderme

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Manchester United, sahasında konuk ettiği Basel’i 3-0 mağlup ederek ‘Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manchester United Menajeri Jose Mourinho “Maça çok iyi başladık. İki gol attıktan sonra durduk. Ciddiyetimiz kaybettik ve doğru kararlar veremedik. Galibiyeti riske soktuk. PlayStation futbolu oynamaya başladık. Bu hiç hoşuma gitmedi” dedi. Mourinho’nun bu sözlerine oyun konsolu PlayStation’dan göndermeli bir yanıt geldi.

Resmi Twitter hesabından Jose Mourinho’nun sözlerini eleştiren PlayStation “Kusura bakma Mourinho, ama PlayStation’da otobüs park edilmiyor. Biz eğlendirmek için varız” paylaşımında bulundu.

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation… we are here to entertain! https://t.co/l7BvKMtvsX

— PlayStation UK (@PlayStationUK) 13 Eylül 2017