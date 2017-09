Neymar’dan elini sıkmak isteyen Anthony Ralston’a şok tepki

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar, Celtic ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçının ardından rakip savunma oyuncusu Anthony Ralston’ın elini sıkmadı.

Fransız ekibi deplasmanda 5-0 kazanırken goller Neymar, Kylian Mbappe, Mikael Lustif (k.k.) ve Edinson Cavani’den (2) geldi.

Celtic’in 18 yaşındaki savunma oyuncusu Anthony Ralston maç boyunca Neymar’ı peşinden ayrılmazken ikili arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 3-0 devam ettiği sırada Brezilyalı Neymar rakip savunma oyuncusu Ralston’u kızdırmak için eliyle “3” işareti yaptı.

Maçın sona ermesinin ardından Neymar’ın yanından geçen genç futbolcu, elini uzatmasına rağmen karşılık bulamadı. Daha sonra ikili arasında kısa süreli laf dalaşı yaşanırken takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ralston, “Bu konuya fazla değinmeyeceğim. Eğer olmak istediği yol buysa onun seçimi. Umursamıyorum. Herkesin tarzı farklıdır” dedi.

Imagine being so ungracious to not shake the hand of the teenage debutant tasked with marking you for 90 min. What a prick.#Neymar #Celtic pic.twitter.com/byUklkEtM9

— Mr G Mackie (@grahameylagroin) 12 Eylül 2017