Mbappe ve Cavani tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Celtic-Paris Saint Germain maçının 34. dakikasında takımının ikinci golünü atan Mbappe, tarihe geçti.

Bu sezon Neymar ile birlikte Mbappe transferini de tamamlayarak tarihinin en iyi hücum hattını kuran Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi’ne farklı galibiyetle başladı. B Grubu’nun ilk maçında Celtic ile deplasmanda karşılaşan Paris Saint Germain, rakibin 5-0 mağlup etti. İki yeni transfer Neymar ve Kylian Mbappe’nin gol perdesini açtığı maçta Edinson Cavani de iki golle ikiliye destek verdi. Son gol ise Lustig’in kendi ağlarına gönderdiği top sonrası geldi.

Şampiyonlar Ligi`nde gecenin sonuçları Özlenen heyecan yeniden başladı! Barcelona, Juventus'u sahasında 3-0'la geçerken gecenin en farklı skorunu 6-0'la Karabağ'ı yenen Chelsea aldı. PSG'de ise Neymar ile Mbappe sahneye çıktı. İlgili Haberi Oku

Bu maçta takımının ikinci golünü atan Mbappe ve Celtic ağlarına iki gol birden bırakan Cavani, tarihe geçtiler. Paris Saint Germain formasıyla Avrupa kupalarındaki 22. golünü atan Edinson Cavani, Fransız ekibinin Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu oldu. Mbappe ise 18 yaş ve altında olup, Şampiyonlar Ligi’nde iki farklı takımda gol atan ilk futbolcu oldu. Mbappe geçtiğimiz sezon da Monaco forması ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş, forma giydiği 9 maçta 6 gole imza atmıştı.