Los Angeles Lakers Kobe Bryant’ın iki formasını emekli edecek

Los Angeles Lakers, efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı formaları emekli edecek. Kobe Bryant böylece dünyada bir ilke atarak tarihe geçecek.

NBA takımlarından Los Angeles Lakers, efsane ismi Kobe Bryant’ın iki formasını birden emekli edecek. 1996 yılında geldiği ve tam 20 yıl giydiği Los Angeles Lakers formasına 2016 veda eden Kobe Bryant, böylece aynı takımda 2 forma numarası emekli edilen ilk basketbolcu olacak. Kobe Bryant, Los Angeles Lakers’ta oynadığı süre boyunca 5 şampiyonluk ve sayısız kişisel başarı yakaladı.

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NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers’in efsane pivotu Wilt Chamberlain’den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors’a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA’deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çin de düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları’nda ABD Basketbol Millî Takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları’nda da millî takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles’da düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı’nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

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Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11’i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kezde NBA En İyi Savunma Takımı’na seçilmiştir. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanmıştır. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors’la oynanan play-off maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirmiştir. 8 Aralık 2013’te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıkmıştır. 13 Nisan 2016’da son maçına çıktıktan sonra emekli oldu.