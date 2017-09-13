Lionel Messi’nin Damir Skomina’ya yaptığı hareket tartışma yarattı

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Barcelona’nın Juventus’u 3-0 yendiği maçta harika bir performans ortaya koyan ve Buffon’un koruduğu kaleyi 45 ve 69. dakikalarda iki kez sarsan Lionel Messi, takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Ancak İspanyol basını Lionel Messi’nin Juventus’u adeta tek başına yıkan performansından çok, karşılaşmanın hakemi Damir Skomina’ya yaptığı hareketi tartışıyor.
Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun İspanya Kral Kupası ilk maçında Barcelona ile oynanan maçta yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesi ve 5 maç ceza aldığını hatırlatan gazeteler, Lionel Messi’nin ateşle oynadığını savundular. Real Madrid taraftarları da Ronaldo’ya kolayca çıkan kırmızı kartın Messi’ye çıkmadığını belirterek kızgınlıklarını dile getirdiler. Marca gazetesi, Lionel Messi’nin hareketine sadece sarı kart verilmesini eleştirerek “Messi Skomina’ya dokunarak ateşle oynadı” dedi. AS gazetesi de bu sert harekete sadece sarı kart verilmesinin yanlış olduğunu belirterek Messi ve Skomina’yı eleştirdi.
Karşılaşmada Pjanic’in yaptığı harekete sarı kart verilmesini isteyen Lionel Messi, hakem Skomina’ya sert bir şekilde itirazda bulunmuştu. İtirazın dozunu arttıran Arjantinli yıldız, Skomina’yı omzundan çekerek, kendisine dönmesini istemişti. Pozisyonda Skomina ise bu hareketi sonrasında Messi’ye sarı kart göstermişti.