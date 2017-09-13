Igor Tudor, Selçuk İnan’a moral verdi: ‘Gerçek Selçuk bu değil!’

Sezon başından bu yana Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Selçuk İnan, son antrenmandaki keyifsiz görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Igor Tudor ise kaptanıyla görüşme yaparak moral verdi.

Süper Lig'deki ilk puan kaybını Antalyasporkarşısında yaşayan sarı-kırmızılılarda giden 2 puandan çok Selçuk İnan tartışıldı.

Milli oyuncunun oyundaki performansı yerden yere vurulurken kaptanlık pazu bandını da Fernando Muslera'dan alıp kendi koluna takması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Vatan Gazetesi’nden Yalımcan Sarpyel’in haberine göre; deneyimli oyuncu olaya açıklık getirmek adına çok çaba sarf etse de morali ise bir hayli bozuk durumda. Antalya maçı sonrasında bir günlük izin bile Selçuk İnan'ın kendine gelmesine yetmedi…

Kaptan dün idman öncesinde öyle mutsuzdu ki teknik direktör Igor Tudor oyuncusunu yanına çağırmak zorunda kaldı.

Hırvat teknik adam, oyuncusuna sonuna kadar inandığının altını çizip şu sözlerle Selçuk İnan'a moral verdi: Selçuk İnan`a taraftar şoku: Her şey için teşekkürler... Deplasmanda 1-1 berabere tamamlanan Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası Selçuk İnan'ın performansı tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan ise kaptan Selçuk İnan için zehir zemberek bir yazı yayımladı. İlgili Haberi Oku

‘SANA İNANIYORUM'

“Maçın ardından basın toplantısında da söyledim! Sezon boyunca seni kullanmak istiyorum. Sen bu takımın önemli bir parçasısın. Kaptanısın. En deneyimli oyuncularından birisin. Sana yönelik olarak yapılan eleştirilerin farkındayım. Ama senin tecrübendeki biri bütün eleştirileri bir kenara bırakıp demoralize olmadan yoluna devam etmeli. Toparlanıp bir an önce yukarılara çıkman gerekiyor. Takım arkadaşlarınla rekabete girmen gerekiyor. Senin performansının yükselmesi, orta sahadaki diğer oyuncuların da performanslarını yükseltmelerine neden olacak. Şu anda en iyi durumda olmadığının ikimiz de farkındayız. Ama senin bundan fazla olduğunun da farkındayız. Ben sana inanıyorum ve bir an önce daha iyi hale geleceğini düşünüyorum.” Selçuk İnan ve Fernando Muslera`dan `kaptanlık pazubandı` açıklaması Galatasaray'da yaşanan kaptanlık pazubandı tartışmalarına Selçuk İnan ve Fernando Muslera nokta koydu. İlgili Haberi Oku