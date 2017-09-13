İDMAN TV, AZ TV CANLI İZLE: Liverpool Sevilla maçı canlı izle! Maçı yayınlayacak uydu kanalları listesi

İdman Tv canlı izleme yolları araştırılıyor. Liverpool Sevilla maçı İdman Tv ve Az Tv kanallarından canlı izlenbilecek. Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayan bu iki kanal ve Liverpool Sevilla maçını canlı yayınlacak tüm uydu kanalları listesi haberimizde. İşte İdman Tv, Az Tv canlı izleme linki...

İdman Tv, Az Tv canlı izleme yolları haberimizde. Liverpool Sevilla karşılaşması nefesleri kesecek, yurtdışında yaşayan futbolseverler ise maçı canlı izleme kiçin maçı yayınlayacak uydu kanallarını merak ediyor. TEmsicimiz Başşakşehir’i eleyen Sevilla, ligde ağır bir yenilgi alan Liverpool deplasmanına konuk oluyor. Liverpool Sevilla maçını haberimizden canlı izleyebilir ve Az Tv, İdman Tv canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz. İşte İdman Tv canlı izleme yolları…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Jürgen Klopp yönetimindeki İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden olan Liverpool, evinde Eduardo Berizzo yönetimindeki İspanyol takımı Sevilla’yı konuk ediyor.

İDMAN TV CANLI İZLE!

Anfield’de oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve yardımcılıklarını Mario Diks ile Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saati ile 21:45’te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda verdiğimiz linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Simon Mignolet, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Emre Can, Roberto Firmino, Sadio Mane

Sevilla: Sergio Rico, Clement Lenglet, Daniel Carrico, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Steven N’Zonzi, Jesus Navas, Pablo Sarabia, Ganso, Wissam Ben Yedder, Nolito

LİVERPOOL SEVİLLA MAÇINA DOĞRU…

Liverpool ile Sevilla, daha önce sadece 2016’daki Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi ve maçtan 3-1 galip ayrılan taraf İspanyol ekibi oldu.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol takımlarına karşı oynadığı sekiz iç saha maçında sadece bir galibiyet alırken (3B 4M); Sevilla, bu turnuvada henüz İngiltere deplasmanlarından puan çıkaramadı.

Bu sezon 10’uncu kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Liverpool, son sekiz sezonda ikinci kez bunu başarıyor.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi’ni beş kez kazanan Liverpool, bunu en çok başaran İngiliz kulübü konumunda.

LİVERPOOL SEVİLLA MAÇ CANLI İZLE!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki son üç sezonunda oynadığı ilk grup maçını kazandı ancak turnuvada oynadığı son beş maçta galip gelemedi (2B 3M).

Beşinci kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Sevilla, daha önce üç kez gruptan çıkmayı başardı ancak son 16’dan öte gidemedi.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi play-off’unda Başakşehir’i toplamda 4-3’lük skorla eleyip gruplara katılma hakkı kazandı.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kaybetti (5G 2B).

Liverpool, Şampiyonlar Ligi play-off’unda karşılaştığı Hoffenheim’ı toplamda 6-3’lük skorla eleyerek gruplara kaldı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Steven N’Zonzi’den (459) daha fazla isabetli pas yapan tek oyuncu Marco Verratti’ydi (479).

LİVERPOOL SEVİLLA MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR LİSTESİ