İDMAN TV, AZ TV CANLI İZLE: Liverpool Sevilla maçı canlı izle! Maçı yayınlayacak uydu kanalları listesi

İdman Tv, Az Tv canlı izleme yolları haberimizde. Liverpool Sevilla karşılaşması nefesleri kesecek, yurtdışında yaşayan futbolseverler ise maçı canlı izleme kiçin maçı yayınlayacak uydu kanallarını merak ediyor. TEmsicimiz Başşakşehir’i eleyen Sevilla, ligde ağır bir yenilgi alan Liverpool deplasmanına konuk oluyor. Liverpool Sevilla maçını haberimizden canlı izleyebilir ve Az Tv, İdman Tv canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz. İşte İdman Tv canlı izleme yolları…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Jürgen Klopp yönetimindeki İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden olan Liverpool, evinde Eduardo Berizzo yönetimindeki İspanyol takımı Sevilla’yı konuk ediyor.
Anfield’de oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve yardımcılıklarını Mario Diks ile Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saati ile 21:45’te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda verdiğimiz linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
MUHTEMEL 11’LER
Liverpool: Simon Mignolet, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Emre Can, Roberto Firmino, Sadio Mane
Sevilla: Sergio Rico, Clement Lenglet, Daniel Carrico, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Steven N’Zonzi, Jesus Navas, Pablo Sarabia, Ganso, Wissam Ben Yedder, Nolito
LİVERPOOL SEVİLLA MAÇINA DOĞRU…
Liverpool ile Sevilla, daha önce sadece 2016’daki Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi ve maçtan 3-1 galip ayrılan taraf İspanyol ekibi oldu.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol takımlarına karşı oynadığı sekiz iç saha maçında sadece bir galibiyet alırken (3B 4M); Sevilla, bu turnuvada henüz İngiltere deplasmanlarından puan çıkaramadı.
Bu sezon 10’uncu kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Liverpool, son sekiz sezonda ikinci kez bunu başarıyor.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi’ni beş kez kazanan Liverpool, bunu en çok başaran İngiliz kulübü konumunda.
LİVERPOOL SEVİLLA MAÇ CANLI İZLE!
Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki son üç sezonunda oynadığı ilk grup maçını kazandı ancak turnuvada oynadığı son beş maçta galip gelemedi (2B 3M).
Beşinci kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Sevilla, daha önce üç kez gruptan çıkmayı başardı ancak son 16’dan öte gidemedi.
Sevilla, Şampiyonlar Ligi play-off’unda Başakşehir’i toplamda 4-3’lük skorla eleyip gruplara katılma hakkı kazandı.
Sevilla, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kaybetti (5G 2B).
Liverpool, Şampiyonlar Ligi play-off’unda karşılaştığı Hoffenheim’ı toplamda 6-3’lük skorla eleyerek gruplara kaldı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Steven N’Zonzi’den (459) daha fazla isabetli pas yapan tek oyuncu Marco Verratti’ydi (479).
LİVERPOOL SEVİLLA MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR LİSTESİ
|İzlanda
|Stöð 2 Sport 2
|Hindistan
|SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV
|Endonezya
|Orange TV Indonesia, beIN Sports 1
|Uluslararası
|LFCTV GO
|İran
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
|Irak
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|İrlanda
|BT Sport Live, BT Sport 2, RTE 2
|İtalya
|Premium Play, Premium Calcio 1 HD
|Arnavutluk
|K-SPORT 2
|Cezayir
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
|Angola
|SuperSport 5 Africa
|Arjantin
|Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America
|Avustralya
|Foxtel Now, beIN Sports Connect Australia, beIN Sports 1 Australia
|Avusturya
|Sky Go Deutschland, Sky Sport 7/HD, SRF zwei, Sky Sport 1 HD
|Azerbaycan
|Idman TV
|Bahreyn
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Bangladeş
|Sony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2
|Barbados
|FOX Play Latin America
|Belçika
|Proximus 11+
|Benin
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Bhutan
|SONY TEN 2 HD, Sony LIV
|Bolivya
|Fox Sports Cono Sur
|Bosna Hersek
|HRT 2
|Botsvana
|SuperSport 5 Africa
|Brezilya
|Esporte Interativo Plus
|Brunei
|beIN Sports Connect Thailand, Astro On The Go, beIN Sports 1
|Bulgaristan
|Voyo Sport, Ring.bg
|Burkina Faso
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Burundi
|SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1
|Kamerun
|SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
|Kanada
|fuboTV Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
|Çad
|beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 3 Afrique
|Şili
|Fox Sports Chile, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America
|Çin
|QQ Sports Live, Sina Sports, PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
|Kolombiya
|Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Colombia
|Comoros
|SuperSport 5 Africa
|Kongo
|SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
|Demokratik Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Cook Adaları
|Sky Sport 2 NZ
|Kosta Rika
|FOX Play Latin America
|Cote D’Ivoire
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Hırvatistan
|HRT 2
|Curacao
|FOX Play Latin America
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Sports 2, Cytavision Live
|Danimarka
|TV3+ HD, Viaplay Denmark
|Djibouti
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 3 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, SuperSport 5 Africa
|Dominik Cumhuriyeti
|FOX Play Latin America
|Ekvador
|FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur
|Mısır
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
|El Salvador
|FOX Play Latin America
|Ekvator Ginesi
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Eritrea
|SuperSport 5 Africa
|Estonya
|Viasat Sport Baltic
|Ethiyopya
|SuperSport 5 Africa
|Fiji
|Sky Sport 2 NZ
|Finlandiya
|Viaplay Finland, Viasat Sport Premium, Viasat Football HD
|Fransa
|beIN Sports 3
|Gabon
|SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
|Gambiya
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Almanya
|SRF zwei, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 7/HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
|Gana
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Yunanistan
|ERT Web Sport 2, OTE Sport 3
|Guetemala
|FOX Play Latin America
|Gine
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Guinea-Bissau
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Honduras
|FOX Play Latin America
|Hong Kong
|Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
|Macaristan
|Sport 2 Hungary
|Japonya
|SKY PerfecTV LIVE, Sukachan 1
|Ürdün
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
|Kenya
|SuperSport 5 Africa
|Kiribati
|Sky Sport 2 NZ
|Kosova
|K-SPORT 2
|Kuveyt
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Laos
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1
|Letonya
|Viasat Sport Baltic
|Lübnan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
|Lesotho
|SuperSport 5 Africa
|Liberya
|SuperSport 5 Africa
|Libya
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|Litvanya
|Viasat Sport Baltic
|Macau
|TDM Desporto
|Makedonya
|MRT1
|Madagaskar
|SuperSport 5 Africa
|Malavi
|SuperSport 5 Africa
|Malezya
|Astro SuperSport 3, Astro On The Go, Eurosport Asia
|Maldivler
|Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD
|Mali
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Malta
|GO Sports
|Marshall Islands
|Sky Sport 2 NZ
|Moritanya
|Canal+ Sport 3 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
|Mauritius
|SuperSport 5 Africa
|Meksika
|FOX Play Latin America, Fox Sports Mexico
|Karadağ
|HRT 2
|Fas
|beIN Sports Arabia 3 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Mozambik
|SuperSport 5 Africa
|Myanmar
|Skynet Myanmar
|Namibya
|SuperSport 5 Africa
|Nauru
|Sky Sport 2 NZ
|Nepal
|Sony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2
|Hollanda
|Ziggo Sport Racing
|Yeni Zelanda
|SKY Go NZ, Sky Sport 2 NZ
|Nikaragua
|FOX Play Latin America
|Nijer
|SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
|Nijerya
|SuperSport 5 Africa, SuperSport 5 Nigeria, Canal+ Sport 3 Afrique
|Niue
|Sky Sport 2 NZ
|Norveç
|Viasport 1, Viaplay Norway
|Umman
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
|Pakistan
|SONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2
|Palau
|Sky Sport 2 NZ
|Palestinian Territory
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
|Panama
|FOX Play Latin America
|Paraguay
|Fox Sports Cono Sur
|Peru
|FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur
|Filipinler
|beIN Sports 1
|Polonya
|nc+ GO, Canal+ Sport 2 Poland
|Portekiz
|Sport TV4
|Katar
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|Romanya
|Dolce Sport 2
|Rusya
|Матч! Арена
|Ruanda
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Samoa
|Sky Sport 2 NZ
|Sao Tome And Principe
|SuperSport 5 Africa
|Suudi Arabistan
|beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Senegal
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Sırbistan
|RTS 1, K-SPORT 2, HRT 2
|Seyşeller
|SuperSport 5 Africa
|Sierra Leone
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Singapur
|Eurosport Asia
|Slovakya
|STV1 Jednotka
|Slovenya
|SportKlub 1 Slovenia, HRT 2
|Solomon Adaları
|Sky Sport 2 NZ
|Somali
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|Güney Afrika
|SuperSport 5 Africa, SuperSport 3
|Güney Sudan
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|İspanya
|Movistar+, beIN Sports Connect España, beIN Sports MAX 1
|Sri Lanka
|SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV
|Sudan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|Svaziland
|SuperSport 5 Africa
|İsveç
|Viasat Sport Premium, Viaplay Sweden
|İsviçre
|Sky Sports 1 Switzerland, TeleClub Sport Live, SRF zwei, RTS Deux, RTS Sport
|Suriye
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
|Tanzanya
|SuperSport 5 Africa
|Tayland
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1
|Togo
|Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
|Tonga
|Sky Sport 2 NZ
|Trinidad Tobago
|FOX Play Latin America
|Tunus
|beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Türkiye
|Tivibu Spor 4, Idman TV
|Tuvalu
|Sky Sport 2 NZ
|Uganda
|SuperSport 5 Africa
|Ukrayna
|OLL.tv
|Birleşik Arap Emirlikleri
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
|Birleşik Krallık
|BT Sport Live, BT Sport 2
|Amerika Birleşik Devletleri
|FOX Soccer Match Pass, FOX Sports GO, FOX Deportes, AT&T SportsNet Pittsburgh, Fox Sports West, MSG Plus, MASN, Fox Sports Southwest, Fox Sports Tennessee, Fox Sports Carolinas, Fox Sports Ohio 2, Fox Sports South, Fox Sports Ohio, fuboTV, MASN2, Fox Sports Arizona, Fox Sports Midwest
|Uruguay
|FOX Play Latin America, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur
|Vanuatu
|Sky Sport 2 NZ
|Venezuela
|Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America
|Yemen
|beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Zambiya
|SuperSport 5 Africa