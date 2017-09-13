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İDMAN TV, AZ TV CANLI İZLE: Liverpool Sevilla maçı canlı izle! Maçı yayınlayacak uydu kanalları listesi

İdman Tv canlı izleme yolları araştırılıyor. Liverpool Sevilla maçı İdman Tv ve Az Tv kanallarından canlı izlenbilecek. Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayan bu iki kanal ve Liverpool Sevilla maçını canlı yayınlacak tüm uydu kanalları listesi haberimizde. İşte İdman Tv, Az Tv canlı izleme linki...
20:2213 Eylül 2017
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İDMAN TV, AZ TV CANLI İZLE: Liverpool Sevilla maçı canlı izle! Maçı yayınlayacak uydu kanalları listesi

İdman Tv, Az Tv canlı izleme yolları haberimizde. Liverpool Sevilla karşılaşması nefesleri kesecek, yurtdışında yaşayan futbolseverler ise maçı canlı izleme kiçin maçı yayınlayacak uydu kanallarını merak ediyor. TEmsicimiz Başşakşehir’i eleyen Sevilla, ligde ağır bir yenilgi alan Liverpool deplasmanına konuk oluyor. Liverpool Sevilla maçını haberimizden canlı izleyebilir ve Az Tv, İdman Tv canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz. İşte İdman Tv canlı izleme  yolları…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Jürgen Klopp yönetimindeki İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden olan Liverpool, evinde Eduardo Berizzo yönetimindeki İspanyol takımı Sevilla’yı konuk ediyor.

İDMAN TV CANLI İZLE!

Anfield’de oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve yardımcılıklarını Mario Diks ile Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saati ile 21:45’te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda verdiğimiz linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

MUHTEMEL 11’LER

Liverpool: Simon Mignolet, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Emre Can, Roberto Firmino, Sadio Mane

Sevilla: Sergio Rico, Clement Lenglet, Daniel Carrico, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Steven N’Zonzi, Jesus Navas, Pablo Sarabia, Ganso, Wissam Ben Yedder, Nolito

LİVERPOOL SEVİLLA MAÇINA DOĞRU…

Liverpool ile Sevilla, daha önce sadece 2016’daki Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi ve maçtan 3-1 galip ayrılan taraf İspanyol ekibi oldu.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol takımlarına karşı oynadığı sekiz iç saha maçında sadece bir galibiyet alırken (3B 4M); Sevilla, bu turnuvada henüz İngiltere deplasmanlarından puan çıkaramadı.

Bu sezon 10’uncu kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Liverpool, son sekiz sezonda ikinci kez bunu başarıyor.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi’ni beş kez kazanan Liverpool, bunu en çok başaran İngiliz kulübü konumunda.

LİVERPOOL SEVİLLA MAÇ CANLI İZLE!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ndeki son üç sezonunda oynadığı ilk grup maçını kazandı ancak turnuvada oynadığı son beş maçta galip gelemedi (2B 3M).

Beşinci kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Sevilla, daha önce üç kez gruptan çıkmayı başardı ancak son 16’dan öte gidemedi.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi play-off’unda Başakşehir’i toplamda 4-3’lük skorla eleyip gruplara katılma hakkı kazandı.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kaybetti (5G 2B).

Liverpool, Şampiyonlar Ligi play-off’unda karşılaştığı Hoffenheim’ı toplamda 6-3’lük skorla eleyerek gruplara kaldı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Steven N’Zonzi’den (459) daha fazla isabetli pas yapan tek oyuncu Marco Verratti’ydi (479).

LİVERPOOL SEVİLLA MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR LİSTESİ

İzlandaStöð 2 Sport 2
HindistanSONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV
EndonezyaOrange TV Indonesia, beIN Sports 1
UluslararasıLFCTV GO
İranbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
IrakbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
İrlandaBT Sport Live, BT Sport 2, RTE 2
İtalyaPremium Play, Premium Calcio 1 HD
ArnavutlukK-SPORT 2
CezayirbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
AngolaSuperSport 5 Africa
ArjantinFox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America
AvustralyaFoxtel Now, beIN Sports Connect Australia, beIN Sports 1 Australia
AvusturyaSky Go Deutschland, Sky Sport 7/HD, SRF zwei, Sky Sport 1 HD
AzerbaycanIdman TV
BahreynbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
BangladeşSony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2
BarbadosFOX Play Latin America
BelçikaProximus 11+
BeninCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
BhutanSONY TEN 2 HD, Sony LIV
BolivyaFox Sports Cono Sur
Bosna HersekHRT 2
BotsvanaSuperSport 5 Africa
BrezilyaEsporte Interativo Plus
BruneibeIN Sports Connect Thailand, Astro On The Go, beIN Sports 1
BulgaristanVoyo Sport, Ring.bg
Burkina FasoCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
BurundiSuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1
KamerunSuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
KanadafuboTV Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
Orta Afrika CumhuriyetiSuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
ÇadbeIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 3 Afrique
ŞiliFox Sports Chile, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America
ÇinQQ Sports Live, Sina Sports, PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
KolombiyaFox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Colombia
ComorosSuperSport 5 Africa
KongoSuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
Demokratik KongoSuperSport 5 Africa
Cook AdalarıSky Sport 2 NZ
Kosta RikaFOX Play Latin America
Cote D’IvoireCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
HırvatistanHRT 2
CuracaoFOX Play Latin America
Güney KıbrısCytavision Sports 2, Cytavision Live
DanimarkaTV3+ HD, Viaplay Denmark
DjiboutibeIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 3 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, SuperSport 5 Africa
Dominik CumhuriyetiFOX Play Latin America
EkvadorFOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur
MısırbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
El SalvadorFOX Play Latin America
Ekvator GinesiCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
EritreaSuperSport 5 Africa
EstonyaViasat Sport Baltic
EthiyopyaSuperSport 5 Africa
FijiSky Sport 2 NZ
FinlandiyaViaplay Finland, Viasat Sport Premium, Viasat Football HD
FransabeIN Sports 3
GabonSuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
GambiyaCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
AlmanyaSRF zwei, Sky Sport 1 HD, Sky Sport 7/HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
GanaCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
YunanistanERT Web Sport 2, OTE Sport 3
GuetemalaFOX Play Latin America
GineCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
Guinea-BissauCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
HondurasFOX Play Latin America
Hong KongSuper Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
MacaristanSport 2 Hungary
JaponyaSKY PerfecTV LIVE, Sukachan 1
ÜrdünbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
KenyaSuperSport 5 Africa
KiribatiSky Sport 2 NZ
KosovaK-SPORT 2
KuveytbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
LaosbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1
LetonyaViasat Sport Baltic
LübnanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
LesothoSuperSport 5 Africa
LiberyaSuperSport 5 Africa
LibyabeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
LitvanyaViasat Sport Baltic
MacauTDM Desporto
MakedonyaMRT1
MadagaskarSuperSport 5 Africa
MalaviSuperSport 5 Africa
MalezyaAstro SuperSport 3, Astro On The Go, Eurosport Asia
MaldivlerSony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD
MaliCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
MaltaGO Sports
Marshall IslandsSky Sport 2 NZ
MoritanyaCanal+ Sport 3 Afrique, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
MauritiusSuperSport 5 Africa
MeksikaFOX Play Latin America, Fox Sports Mexico
KaradağHRT 2
FasbeIN Sports Arabia 3 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
MozambikSuperSport 5 Africa
MyanmarSkynet Myanmar
NamibyaSuperSport 5 Africa
NauruSky Sport 2 NZ
NepalSony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2
HollandaZiggo Sport Racing
Yeni ZelandaSKY Go NZ, Sky Sport 2 NZ
NikaraguaFOX Play Latin America
NijerSuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 3 Afrique
NijeryaSuperSport 5 Africa, SuperSport 5 Nigeria, Canal+ Sport 3 Afrique
NiueSky Sport 2 NZ
NorveçViasport 1, Viaplay Norway
UmmanbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
PakistanSONY TEN 2 HD, Sony LIV, SONY TEN 2
PalauSky Sport 2 NZ
Palestinian TerritorybeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD
PanamaFOX Play Latin America
ParaguayFox Sports Cono Sur
PeruFOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur
FilipinlerbeIN Sports 1
Polonyanc+ GO, Canal+ Sport 2 Poland
PortekizSport TV4
KatarbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
RomanyaDolce Sport 2
RusyaМатч! Арена
RuandaCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
SamoaSky Sport 2 NZ
Sao Tome And PrincipeSuperSport 5 Africa
Suudi ArabistanbeIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
SenegalCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
SırbistanRTS 1, K-SPORT 2, HRT 2
SeyşellerSuperSport 5 Africa
Sierra LeoneCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
SingapurEurosport Asia
SlovakyaSTV1 Jednotka
SlovenyaSportKlub 1 Slovenia, HRT 2
Solomon AdalarıSky Sport 2 NZ
SomalibeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
Güney AfrikaSuperSport 5 Africa, SuperSport 3
Güney SudanbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports Arabia 3 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
İspanyaMovistar+, beIN Sports Connect España, beIN Sports MAX 1
Sri LankaSONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV
SudanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
SvazilandSuperSport 5 Africa
İsveçViasat Sport Premium, Viaplay Sweden
İsviçreSky Sports 1 Switzerland, TeleClub Sport Live, SRF zwei, RTS Deux, RTS Sport
SuriyebeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD
TanzanyaSuperSport 5 Africa
TaylandbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1
TogoCanal+ Sport 3 Afrique, SuperSport 5 Africa
TongaSky Sport 2 NZ
Trinidad TobagoFOX Play Latin America
TunusbeIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
TürkiyeTivibu Spor 4, Idman TV
TuvaluSky Sport 2 NZ
UgandaSuperSport 5 Africa
UkraynaOLL.tv
Birleşik Arap EmirlikleribeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD
Birleşik KrallıkBT Sport Live, BT Sport 2
Amerika Birleşik DevletleriFOX Soccer Match Pass, FOX Sports GO, FOX Deportes, AT&T SportsNet Pittsburgh, Fox Sports West, MSG Plus, MASN, Fox Sports Southwest, Fox Sports Tennessee, Fox Sports Carolinas, Fox Sports Ohio 2, Fox Sports South, Fox Sports Ohio, fuboTV, MASN2, Fox Sports Arizona, Fox Sports Midwest
UruguayFOX Play Latin America, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur
VanuatuSky Sport 2 NZ
VenezuelaFox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America
YemenbeIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
ZambiyaSuperSport 5 Africa
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