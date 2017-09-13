Gonzalo Higuain’den Barcelona tribünlerine orta parmak!

Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, Barcelona maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine gelirken tribünlere orta parmak hareketi yaptı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Juventus’un golcü futbolcusu Gonzalo Higuain, Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Barcelona maçında şoke eden bir hareket yaptı.

Camp Nou deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılan İtalyan ekibinde ilk 11’de sahaya çıkan Arjantinli futbolcu etkili bir oyun sergileyemezken 87. dakikada oyundan alındı.

Neymar`dan elini sıkmak isteyen Anthony Ralston`a şok tepki Celtic'in 18 yaşındaki savunma oyuncusu Anthony Ralston, maç sonunda elini sıkmak istediği Neymar tarafından reddedildi. İkili arasında gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku Camp Nou’da oynadığı 12 maçta da Barcelona ağlarını sarsamayan Higuain, yerini Caligara’ya bırakırken yedek kulübesine geldiği sırada tribünlere orta parmağını gösterdi.Real Madrid formasıyla 10 kez, Juventus formasıyla 2 kez çıktığı Camp Nou’da gol sevinci yaşayamayan Higuain, Estadio Santiago Bernabeu’da ise 3 kez Barcelona ağlarını sarsmayı başardı.