Galatasaray’da futbolculara uyarı: ‘Kimse ayrıcalık beklemesin’

Dursun Özbek yönetimi, takımdaki herkese eşit mesafede durma kararı aldı. Saha dıı huzur böyle sağlanacak. Sözleşmesi devam eden oyunculara da zam yapılmayacak.

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Florya’da futbolculara yönelik düzeni yıkan Dursun Özbek yönetimi, takımdaki herkese eşit mesafede durma kararı aldı.

Geçen iki sezonda başta Wesley Sneijder olmak üzere bazı isimlere imtiyaz tanıyan idarecilerin bu hatalarını anladığı ve oyunculara ‘Kimse ayrıcalık beklemesin’ mesajı verdikleri öğrenildi.

Takımdaki herkese adaletli davranarak huzursuzluk çıkarmak istemeyen Özbek yönetimi böylece saha dışı huzuru sağlamış ve futbol dışı olayların sahaya yansımasını engellemiş olacak. Igor Tudor, Selçuk İnan`a moral verdi: `Gerçek Selçuk bu değil!` Sezon başından bu yana Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Selçuk İnan, son antrenmandaki keyifsiz görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Igor Tudor ise kaptanıyla görüşme yaparak moral verdi. İlgili Haberi Oku

YASİN VE SİNAN’A RET!

Transfer döneminde kesenin ağzını sonuna kadar açan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculara da zam yapmayı düşünmüyor. Sarı kırmızılı takımda uzun süredir aldıkları yıllık ücretlerde artış yapılmasını bekleyen Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş’e olumsuz yanıt veren idarecilerin ‘Maaşınıza zam yok. Sözleşmenizin gereğini yerine getirin, performansınız iyi olduğu sürece zaten sizinle yola devam ederiz’ diyerek daha çok çalışmaları gerektğini söyledikleri bildirildi.