Galatasaray’da futbolculara uyarı: ‘Kimse ayrıcalık beklemesin’

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Florya’da futbolculara yönelik düzeni yıkan Dursun Özbek yönetimi, takımdaki herkese eşit mesafede durma kararı aldı.
Geçen iki sezonda başta Wesley Sneijder olmak üzere bazı isimlere imtiyaz tanıyan idarecilerin bu hatalarını anladığı ve oyunculara ‘Kimse ayrıcalık beklemesin’ mesajı verdikleri öğrenildi.
Takımdaki herkese adaletli davranarak huzursuzluk çıkarmak istemeyen Özbek yönetimi böylece saha dışı huzuru sağlamış ve futbol dışı olayların sahaya yansımasını engellemiş olacak.
YASİN VE SİNAN’A RET!
Transfer döneminde kesenin ağzını sonuna kadar açan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculara da zam yapmayı düşünmüyor. Sarı kırmızılı takımda uzun süredir aldıkları yıllık ücretlerde artış yapılmasını bekleyen Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş’e olumsuz yanıt veren idarecilerin ‘Maaşınıza zam yok. Sözleşmenizin gereğini yerine getirin, performansınız iyi olduğu sürece zaten sizinle yola devam ederiz’ diyerek daha çok çalışmaları gerektğini söyledikleri bildirildi.