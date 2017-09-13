Fikret Orman, Beşiktaş USA’in şampiyonluk balosuna katılacak

Beşiktaş USA Derneği Başkanı Ferruh Zor, başkan yardımcısı Gökay Mediceler ve California temsilcisi aynı zamanda Golden Globe Türkiye Temsilcisi Barbaros Tapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı Vodafone Park’taki makamında ziyaret ettiler.

Beşiktaş USA Derneği’nden siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman’a ziyaret…

Beşiktaş USA Derneği Başkanı Ferruh Zor, başkan yardımcısı Gökay Mediceler ve California temsilcisi aynı zamanda Golden Globe Türkiye Temsilcisi Barbaros Tapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret ettiler.

Toplantı 3 saat sürdü

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda; New York'ta yapılması planlanan şampiyonluk balosundan, Amerika’da amatör bir takım kurulmasına, Beşiktaş'ın marka değerini Amerika'da da artırma ve değişik etnik gruplardan taraftar kazandırma projelerine kadar birçok konu detaylı bir şekilde konuşuldu.

Orman şampiyonluk balosuna katılacağını açıkladı

Beşiktaş USA kafilesine Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu olan Vodafone Park’ı gezdiren Başkan Fikret Orman, Beşiktaş USA'in düzenleyeceği şampiyonluk balosuna bu sene kulüp yöneticileri ve sürpriz misafirlerden oluşan zengin bir kadro ile katılacaklarını açıkladı.

Toplantı sonrası Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar ile Pendik Tesisi'nden Sorumlu Yönetici Hakan Özköse ve Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan ile ayrıca görüşmeler yapan Başkan Ferruh Zor, Amerika’daki faliyetleri ve planları hakkında fikir alışverişinde bulundu ve bazı projelerin başlangıçları için şimdiden düğmeye basıldı.