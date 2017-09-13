Fenerbahçe, Simon Kjaer’siz oynadığı 8 maçta da gol yedi

Savunma oyuncusu Simon Kjaer’i 12.5 milyon Euro’ya satan Fenerbahçe, Danimarkalı stoper olmadan çıktığı 8 maçın tamamında gol yedi. Maç başına kalesinde 1.75 gol gördü.

Transfer döneminde Danimarkalı stoperi Simon Kjaer’i İspanya’nın Sevilla kulübüne 12.5 milyon Euro bedelle satan Fenerbahçe, Kjaer’siz çıktığı 8 resmi maçta 14 gol yiyerek maç başına kalesinde 1.75 gol gördü.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de 4’er maç oynadı. Sarı-Lacivertliler kazandığı maçlarda dahi kalesinde gol görmekten kurtulamadı.

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NETO’LU FENER 3 GOL YEDİ

Kjaer’in yerine tranfser edilen Luis Neto’nun oynadığı ilk maçta da Başakşehir önünde 3 gol yendi. Üstelik Portekizli stoperin ilk maçına göre uyumlu bir görüntü çizmesine rağmen Fenerbahçe bu maçta 3 golü kalesinde gördü.