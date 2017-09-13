Fenerbahçe, Robin van Persie’nin menajerini çağırdı

Van Persie’nin menajeri Kees Vos İstanbul’a geliyor. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı forvet oyuncusunun sorumsuz davranışlarının bir an önce son bulmasını talep edecek.

Fenerbahçe’de Robin Van Persie problemi ve belirsizliği devam ediyor. Omuzundan sakat olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı’na gidip maçta oynayan ve oynadığı maçta da bu kez dizinden ciddi şekilde sakatlanan Van Persie, formsuzluğunun yanında sorumsuz davranışlarıyla da yönetimin sabrını taşırmış durumda.

Fenerbahçe yönetiminin RVP’nin menajeri Kees Vos’u İstanbul’a çağırdığı ve kendisiyle yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuşulacağı bildirildi. Yönetim menajer Vos’a rahatsızlıklarını dile getirecek.

Yönetim Van Persie’nin takıma olan faydasının mümkün olan en süt seviyeye çıkmasını istiyor. Eğer durum değişmezse Fenerbahçe, kulüp bulamamış olmasına rağmen RVP’nin sözleşmesini feshedecek.

​RVP’NİN YERİNE ELJİF GELECEK!

Rvp’nin sözleşmesi feshedildiğinde de ocak ayından itibaren takıma katılma şansı olan Eljif Elmas’ın lisansı 15. yabancı olarak çıkartılacak. Dizindeki sakatlık süren Robin Van Persie 2 hafta sonra takımla çalışacak.

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