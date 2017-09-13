Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, hazırlık turnuvasında Bornova Becker’i farklı mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Erciyes Cup'ta Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Bornova Becker'i 73-53'lük skorla mağlup etti.

Erciyes Cup’ta Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin yeni takımlarından Bornova Becker ile karşılaşan Fenerbahçe, müsabakayı 73-53’lük skorla kazandı.

Maça etkili başlayan Bornova Becker ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı (15-17). İkinci periyoda sayı ile başlayan Fenerbahçe skoru lehine çevirdi ve periyodu 40-24 önde kapadı. Üçüncü periyotta farkı açmaya devam eden sarı-lacivertliler son periyoda 28 sayılık üstünlükle girdi. Final periyodunda farkı açan Fenerbahçe. müsabakayı 73-53’lük skorla farklı kazandı. Edo Muric, Anadolu Efes`te Anadolu Efes geçen sezonu Banvit'te geçiren Sloven oyuncu Edo Muric ile anlaştı. İlgili Haberi Oku

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Şeyhmuz Melek, Tunca Evci, Ali Baran Tecirci

FENERBAHÇE: Pelin 14, Ayşe 8, Melisa 3, Merve 12, Doğa 2, Veremeyenka 6, Tuğçe 11, Zeynep 3, Tilbe 8, Duygu 2, Esra 4

BORNOVA BECKER: Snow 9, Asena 2, Şaziye 14, Sena 5, Yeliz 2, Özge 7, Knezevic 6, Kübra 1, Emel 7

1.PERİYOT: 15 – 17

2.PERİYOT: 40 – 24

3.PERİYOT: 60 – 32