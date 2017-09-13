Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam gazetecilerin sorularını yanıtladı

Spor Toto Süper Lig’e milli maç arasından sonra mağlubiyetle başlayan, Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam, “Gözümüzü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'e milli maç arasından sonra mağlubiyetle başlayan, Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlam, “Gözümü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sağlam idman öncesi saha ortasında futbolcuları ile toplantı yaptı. Bu sırada Evkur Yeni Malatyaspor'un basın işleri sorumlusu Mustafa Ayaz'ın mutlu gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular Ayaz'ı baba olmasından dolayı alkışlayarak kutladı. Ayaz'ın yeni doğan çocuğuna Selin adı konulduğu öğrenildi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, İstanbul'a daha farklı beklentilerle gittiğini söyleyerek, şöyle devam etti:“Maalesef oradan istediğimizi alamadan döndük. Tabii ki bunun altında yatan bir sürü sebep var. Bunu oyuncularım ile de paylaştım. İkinci yarının hemen başında maçın son bölümünde yediğimiz goller ortaya konsantrasyon eksikliğini çıkarıyor. Maçın tamamına baktığınızda ya başta ya sonda bariz hatalar yapmışız. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor.”

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‘İyi niyetle görmemezlikten geldik’

Sivas ve Antalya maçlarında çok bariz hakem hatalarıyla oyunun gidişatı kendilerinin lehine dönecekken farklı geliştiğini söyleyen Sağlam, “Kasımpaşa maçının 53. dakikasında yaşanan pozisyonu görmek için çok bilgili, çok tecrübeli hakem olmaya da gerek yok. Biz bu güne kadar hakemlerin iyi niyetle yaptıkları hataları iyi niyetle görmemezlikten geldik. Onlar da insandır hata yapabilir. Hep alttan almaya çalıştık ancak bu maçta yapılan hatanın hiç özrü yok. 4. hakemin 3 metre önünde orta hakemin de 3-4 metre önünde gerçekleşen tertemiz kırmızı kartı hakemin görmemesi imkansız. Görmeseydi zaten sarı kart vermezdi. Onun dışında maçta iki pozisyon daha vardı. Ceza sahası üzerinde Barazite'nin ofsayt diye kesilen net gol pozisyonu; yine yan hakemin hatalı kararıyla pozisyon kesildi. Yine aynı şekilde Barazite ve Veysel'in ikili mücadelesinde kendisini yere atmasında hakemin faul olarak değerlendirmesi de gole giden oyuncumuzun kesilmesi olarak değerlendirildi. Hakem hatalarıyla puan kaybettik diyebiliriz” dedi.

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‘Gözümü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız’

Sağlam, kadro değişikliği ya da sistem değişikliği yapabileceğinin mesajını da vererek, “Taktik veya performans gereği sahada herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bizi tanıyan bilir hiç gözümüzü kırpmadan inandığımız oyuncuyu sahaya koyarız. Bu hafta da değişiklik yapılması gerekiyorsa sahada gereği yapılabilir. Kasımpaşa maçında 2-2'yi yakaladıktan sonra geriye yaslanma gibi bir düşüncemiz olmadı. Oyuncularımızı sahaya soktuk. Baktığınız zaman diri oyuncularımızı sahaya sürdük. 20-25 dakika oyunda kalacak futbolcunun kalenin önüne de gelmesi lazım, sonrasında diğer kalenin de önüne gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla maçta ‘defans niye yapılmadı’ diye sorulacaksa oyuna giren oyuncuya geri gelme de demedik” şeklinde konuştu.

‘Babamızın oğlunun olduğu takım da olsa bu duygumuz hiç değişmez’

Ertuğrul Sağlam, Bursaspor ve Bursa'nın kendi hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, “Her Türk antrenörün bir hayali vardır. O da Türkiye'de bir Anadolu takımıyla şampiyon olmaktır. Allah'a şükürler olsun bu da bizlere nasip oldu. Dolayısıyla Bursa şehrini unutmamız mümkün değil. İşin diğer tarafında da profesyonellik var. Şu anda Malatyaspor için hizmet veriyoruz. O yüzden karşımızda kim olursa olsun, Malatyaspor'un başarısı için elimizden geleni ortaya koyarız. Karşımızda babamızın oğlunun olduğu takım da olsa bu duygumuz hiç değişmez. Bu duygu yoğunluğu ve profesyonel bakış açısı içerisinde inşallah güzel bir maç oynamayı düşünüyoruz” dedi.