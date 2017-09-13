Dursun Özbek, transfer harcamalarını ve mali tabloyu açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda transfer harcamaları ve mali tablo ile ilgili bilgi verdi. 8.5 milyon Euro'luk menajer gideri dikkat çekti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer harcamaları ve mali tablo hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan transfer harcamaları ile ilgili üyelere bilgi veren Başkan Özbek, oyunculara bonservis bedeli olarak 40 milyon euro ödediklerini, menajer gideri olarak ise 8.9 milyon euro kasadan para çıktığını açıkladı.

G.Saray Başkanı ayrıca “18.5 milyon euro bonservis gelirimiz var. Ayrılan oyuncuların ücretlerini düşünürsek 10 milyon euroluk taahhütten kurtulduk” şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 521 milyon TL Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibariyle borcu 2 milyar 521 milyon TL olarak açıklandı. Borç-alacak farkı ise 880 milyon TL. İlgili Haberi Oku

İşte Özbek’in açıklamaları:

“Yeni kurduğumuz takımın performansı ortada. Üreten bir takım kurduk. Kurduğumuz futbol takımı para kazandıracak. Şampiyonlar Ligi’ne katılınca 35-40 milyon euro para geleceğini bilmiyor muyuz? Şampiyon olmamız gerektiğini bilmiyor muyuz? Bizzat kendim transfer görüşmeleri yaptım.

‘GALATASARAY’IN 1 KURUŞUNU BİLE HESAPLADIM”

Galatasaray’ın 1 kuruşunu bile hesap ettim. Dolayısıyla kimse öküzün altında buzağı aramasın. Ne söz veriyorsam onun arkasındayım. Riva projesinden gelecek para bütün sorunları çözmez.

KAPALI SPOR SALONU MÜJDESİ

“Kapalı spor salonu projesi onaylandı. Yakın tarihte oradaki temel atma törenine bekliyorum değerli Galatasaraylılar…”

Galatasaray`da futbolculara uyarı: `Kimse ayrıcalık beklemesin` Dursun Özbek yönetimi, takımdaki herkese eşit mesafede durma kararı aldı. Sahada huzur böyle sağlanacak. Sözleşmesi devam eden oyunculara da zam yapılmayacak. İlgili Haberi Oku