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Doncic, Slovenya’yı yarı finale taşıdı

Slovenya ilk yarısını 4 sayıda geride kapatıp son periyoda 10 sayı farkla önde girdiği maçta Letonya'yı 103-97 yendi. Doncic'in 27 sayı attığı maç sonrası Slovenya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
00:3413 Eylül 2017
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Doncic, Slovenya’yı yarı finale taşıdı

Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Slovenya, Letonya’yı 103-97 mağlup ederek yarı finalde İspanya’nın rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 34-23’lük Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte önce skoru dengeleyip daha sonra öne geçen Letonya, ilk yarıyı 55-51 önde kapattı.

Üçüncü periyotta tekrardan maçı domine etmeye başlayan Slovenya, son periyoda 10 sayılık farkla üstün girdi. Son çeyrekte de oyun üstünlüğünü rakibine bırakmayan Slovenya, sahadan 103-97 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi attığı 34 sayıyla Letonya’dan Kristaps Porzingis olurken, Sloven oyuncu Luka Doncic 27 sayı üretti.

12 Eylül 2017 İspanya yarı finale yükseldi İspanya, Marc Gasol'ün 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta Almanya'yı 84-72 yenerek adını son 4'e yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Avrupa Basketbol Şampiyonası Letonya slovenya
Son güncelleme: 00:35 | 13.09.2017
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