Beşiktaş’ta Pepe, Porto zaferinin ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, Porto zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun ilk maçında Porto’ya konuk olan temsilcimiz Beşiktaş sahadan 3-1’lik net bir zaferle ayrıldı. Müsabakanın ardından maçın en iyilerinden biri olan Pepe açıklamalarda bulundu.

Pepe, “Porto zor bir rakipti çok iyi hazırlandık, onları ezberledik. İyi başlamak çok önemliydi. Çok şükür böyle başladık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim” dedi.

Portekizli yıldız Dragao’ya dönüşü hakkında ise şöyle konuştu: “Benim için çok önemli bir maçtı. Futbolcu ve insan olarak bu şehirde, bu takımda çok şey öğrendim. Ayrıca Beşiktaş’ta ilk Şampiyonlar Ligi maçımı kazanmak da çok önemliydi. Çok mutluyum.”

Porto 1-3 Beşiktaş / Maç Özeti Beşiktaş'tan harika başlangıç! Kara Kartal, Porto'yu deplasmanda perişan etti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon gruplarda toplamda 3 gol yiyen Porto'yu 3-1 yendi. Galibiyet golleri Talisca, Cenk ve Babel'den geldi. Tosic ise kendi kalesine gol attı. İlgili Haberi Oku