Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda? (BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS saat kaçta?) Başakşehir muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Ülkemizi bu yıl Konyaspor'la birlikte temsil edecek olan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. Peki Başakşehir Ludogrets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki iki temsilcimizden biri olan Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu lacivertli ekibimiz ilk maçında güçlü Bulgaristan ekibi Ludogorets’i konuk ediyor. Peki Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

TEK HEDEF GALİBİYET

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkıyor. İspanyol devi Sevilla’ya kıl payı elenerek Şampiyonlar Ligi’nin adeta kıyısından dönen Başakşehir, Bulgaristan’ın güçlü takımlarından Ludogorets’i evinde konuk ediyor. Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen turuncu lacivertlilerde tek hedef galibiyet.

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Başakşehir Ludogorets maçı yarın (14 Eylül Perşembe) saat 20.00’de başlayacak ve zorlu mücadele TRT1 ve trtspor.com.tr’den naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele, İsveçli hakem Stefan Johannesson tarafından yönetilicek. Johannesson’un yardımcılıklarını ise Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL 11’İ

Volkan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mossoro, Mahmut, Visca, Emre, Elia, Adebayor.