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Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda? (BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS şifresiz mi?) Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor sahneye çıkıyor. Ülkemizi zorlu gruplarda temsil edecek iki temsilcimizden Başakşehir, ilk maçında son yıllarda Avrupa'da hatırı sayılır bir tecrübe kazanan Ludogorets'i ağırlayacak. Peki Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Başakşehir Ludogorets maçı ilk 11'i...
15:4013 Eylül 2017
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Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda? (BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS şifresiz mi?) Muhtemel 11’ler

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi macerasına Ludogorets karşısında başlıyor. Turuncu lacivertli temsilcimiz Ludogorets karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

TEK HEDEF GALİBİYET

Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde sahneye çıkıyor. İspanyol devi Sevilla’ya kıl payı elenerek Şampiyonlar Ligi’nin adeta kıyısından dönen Başakşehir, Bulgaristan’ın güçlü takımlarından Ludogorets’i evinde konuk ediyor. Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen turuncu lacivertlilerde tek hedef galibiyet.

BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Başakşehir Ludogorets maçı yarın (14 Eylül Perşembe) saat 20.00’de başlayacak ve zorlu mücadele TRT1 ve trtspor.com.tr’den naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele, İsveçli hakem Stefan Johannesson tarafından yönetilicek. Johannesson’un yardımcılıklarını ise Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR’İN MUHTEMEL 11’İ

Volkan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mossoro, Mahmut, Visca, Emre, Elia, Adebayor.

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