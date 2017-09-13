Başakşehir Ludogorets maçı hangi kanalda? (BAŞAKŞEHİR LUDOGORETS şifresiz mi?) Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor sahneye çıkıyor. Ülkemizi zorlu gruplarda temsil edecek iki temsilcimizden Başakşehir, ilk maçında son yıllarda Avrupa'da hatırı sayılır bir tecrübe kazanan Ludogorets'i ağırlayacak. Peki Başakşehir Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Başakşehir Ludogorets maçı ilk 11'i...

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