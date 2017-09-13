Barcelona Juventus maç özeti ve golleri (MESSI’DEN HARİKA GOLLER!) Barca Juve’yi bozguna uğrattı!

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem başlangıç. Katalan devi, ilk maçında evinde konuk ettiği son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus'u 3-0 yenerek bozguna uğrattı. İşte Messi'nin yıldızlaştığı ve harika gollere imza attığı Barcelona Juventus maçı özeti ve golleri...

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ilk maçında güçlü İtalyan temsilcisi Juventus’u 3-0’la geçti. Messi’nin yine harikalar yarattığı maçta rakibini Messi’nin 2 ve Rakitic’in tek golüyle geçen Barcelona, grubuna da lider başladı. İşte Barcelona Juventus maçının özeti ve golleri…

MESSI ADETA ŞOV YAPTI

Katalan devi Barcelona, son Şampiyonlar Ligi finalisti ve D Grubu’ndaki en güçlü rakibi Juventus’u sahasında 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarının son dakikalarında Messi’nin akıl dolu golüyle 1-0 öne geçen Barca, ilk yarıyı bu skorla tamamlamayı başardı.

BARCELONA JUVENTUS MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

2. yarıyı da oldukça coşkulu ve istekli bir şekilde başlayan bordo lacivertli takım, Messi’nin büyük rol oynadığı Rakitic’in golü ve yine Messi’nin şapkadan tavşan çıkardığı 2. golüyle maçı 3-0 kazanmayı başardı ve grubunda ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI!

Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı oynanan 8 maçla başladı. A, B, C ve D Grupların oynanan mücadelelerde toplam 28 gol çıktı.

Barcelona etkisiz Juventus'u Messi (2) ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yendi. Arjantinli yıldız kariyerinde ilk defa Buffon'a gol atmayı başardı. Chelsea ise Azerbaycan ekibi Karabağ'a acımadı: 6-0.

Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Manchester United ise Rüyalar Tiyatrosu'nda Basel'i Fellaini, Lukaku ve Rashford ile devirdi: 3-0. Pogba ise sakatlanarak oyundan çıktı.

PSG lige başladığı gibi Avrupa'ya da Celtic'i yenerek hızlı başladı. Goller Neymar, Mbappe ve Cavani'den geldi: 5-0. Gecenin tek golsüz maçı ise Roma ile Atletico Madri arasında oynandı.

A GRUBU

Benfica 1-2 CSKA Moskova

50′ Seferovic / 63′ Vitinho (P), 71′ Zhamaletdinov

Manchester United 3-0 Basel

35′ Fellaini, 53′ Lukaku, 84′ Rashford

B GRUBU

Bayern Münih 3-0 Anderlecht

12′ Lewandowski (P), 65′ Thiago, 90′ Kimmich

Celtic 0-5 PSG

19′ Neymar, 34′ Mbappe, 41′ ve 85′ Cavani (P), 83′ Lustig (k.k.)

C GRUBU

Chelsea 6-0 Karabağ

6′ Pedro, 30′ Zappacosta, 55′ Azpilicueta, 71′ Bakayoko, 76′ ve 82′ Batshuayi

Roma 0-0 Atletico Madrid

D GRUBU

Barcelona 3-0 Juventus

45′ ve 69′ Messi, 56′ Rakitic

Olympiakos 2-3 Sporting

89′ ve 90+3′ Pardo, /2′ Doumbia, 13′ Martins, 43′ Bruno Fernandes