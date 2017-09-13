Aziz Yıldırım’dan Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden Hakan Dinçay hakkında bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün vefat eden asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı mesajında, “Uzun yıllar birlikte kol kola yürüdüğüm, mutlu ve mutsuz günlerimizde bir an olsun yanımızdan ayrılmamış, kulübümüze bir çok alanda yaptığı katkının yanı sıra özellikle voleybol şubemizin bu günlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu üyemiz, mesai arkadaşım, değerli kardeşim Hakan Dinçay'ı kaybetmemizin üzüntüsünü derinden yaşıyorum.Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.Mekanın cennet olsun Hakan Dinçay” dedi.

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YÖNETİM KURULU DA MESAJ YAYINLADI

Öte yandan yönetim kurulu olarak paylaşılan mesajda da şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, çok uzun yıllar hizmet etmiş, voleybol şubemizin bugüne dek edindiği önemli başarılarda büyük özveri ve pay sahibi olan yönetim kurulu üyemiz Sayın Hakan Dinçay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki bu sabah aramızdan ayrılmıştır.Sayın Hakan Dinçay'ın vefatı, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm camiamızı derinden üzmüştür.Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk Voleybolu'na yaptığı katkılarla ismi daima hatırlanacak olan Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine, camiamıza ve Türk Sporu'na başsağlığı dileriz.”