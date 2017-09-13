Aykut Kocaman’dan Alanya maçında büyük revizyon hazırlığı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanya deplasmanında yeni sistemle beraber kadroda da değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de işlerin bir türlü iyi gitmemesi sonrasında teknik direktör Aykut Kocaman dizginleri eline aldı. Sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı “en büyük amacım” dediği planını devreye sokuyor.

Başakşehir karşısında alınan 3-2’lik yenilginin ardından konuşan Kocaman, “Beşiktaş’la deplasmanda oynarken, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynarken aynı kadroyla oynadık. Ancak birbirini tanıyan isimlerle bunu yaptık. Şimdi Soldado ve Janssen var. İkisi de çok önemli isimler ancak ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu için son derece yeniler. İki oyuncuyu da birlikte oynatmak en büyük amacım. Bugünkü maç gösterdi ki ceza sahası içinde son derece etkililer” diye konuşmuştu.

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4-4-2 SİSTEMİNİ GETİRİYOR

Janssen’in takıma katılması, Fernandao ve Mehmet Ekici’nin sakatlıktan dönmesi ile alternatifleri çoğalan Aykut Kocaman, Alanya deplasmanında yeni Fenerbahçe’yi sahaya sürmeye hazırlanıyor.

4-4-2 sistemi ile bambaşka bir takım görüntüsü planlayan Kocaman, savunma bloğunun önünde Josef De Souza ve Mehmet Ekici’den oluşan dinamik bir orta alan kurgusu düşünüyor. Sol kanatta Valbuena’nın görev yapacağı sistemde sağ tarafta ise Giuliano oynayacak. Performansı eleştirilen Nabil Dirar’a ise kulübe yolu gözüktü.

İleri uçta Jansen ve Roberto Soldado’yu birlikte sahaya sürecek olan Aykut Kocaman’ın maçın ilerleyen dakikalarında takıma dönen Fernandao’ya da forma vermesi bekleniyor.

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HATA TESPİTLERİNİ PAYLAŞTI

Sarı-lacivertliler Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken oyuncuları ile bir toplantı yapan Aykut Kocaman, Başakşehir maçındaki hatalarla ilgili tespitlerini paylaştı.

Geriye düştükten sonra gösterilen direnci öven Kocaman, yenilen gollerdeki bireysel hatalar nedeniyle de oyuncularını eleştirdi. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Robin Van Persie ve Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Alper’in 6. Haftadaki Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.