Atiker Konyaspor’da Mustafa Reşit Akçay Marsilya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında işlerinin çok zor olduğunu ancak puan almanın imkansız olmadığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, takım kaptanı Ali Turan ile birlikte maçın oynanacağı Veledrome Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan takım kaptanı Ali Turan, ikinci kez UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkacak olmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi. Turan, Marsilya karşısında güzel bir oyun oynayıp Türkiye'ye puanla dönmek istediklerini kaydetti. Turan, “İnşallah gruptan çıkmaya çalışacağız. Yarın oynayacağımız Marsilya maçı bizim için ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli. Baktığımızda Marsilya son 3 maçında iki mağlubiyet bir beraberlik almış. Onlar da burada kazanmak için sahaya çıkacaklar. Bizim için önemli olan kendi takım ve oyunumuz. İnşallah takım olarak iyi konsantre olup yarın oynayacağımız Marsilya maçında güzel bir sonuç alıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Puanla başlamak her zaman iyidir. İyi bir takımız. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Akçay: ‘Zorlu bir akşam olacak’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak puan almalarının imkansız olmayacağını vurguladı. Akçay, “Marsilya iyi oyunculardan kurulu bir takım. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek yarın akşam istediklerimizin çoğunu almış olabiliriz. Coşkulu bir oyun ve istekli taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsabakada puan almamız çok mümkün olacak” diye konuştu. Konyaspor`un maçı Mazeika`nın Konyaspor'un Fransa'da Marsilya ile oynayacağı mücadeleyi Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek. İlgili Haberi Oku

‘İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz’

Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkma şanslarını da değerlendirdi. Akçay şöyle konuştu:

“Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Çünkü ben hiçbir zaman popilist bir teknik adam olmadım. Ama oyuncularımızla gerçekçi konuşmalar yapıp onları gerçek hareketlere ve gerçek değerlere ulaştırma yolunda bir duruş gösterirsek bence işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90. dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez. Ancak maç bitiminde galip belli olur. O nedenle biz şu anda yüzde ellilik eşitlikle Marsilya ile yarın akşam bir maç oynayacağız. Oradaki oranın takdirini kaliteli oyunumuzla birlikte Allah’ın takdiri belirleyecektir.”

Mustafa Reşit Akçay, süresi kadro dışı bırakılan takım kaptanlarından Ali Çamdalı’nın durumunun sorulması üzerine süreci bekleyerek her iki taraf için de hayırlısını dilemenin daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Basın toplantısının ardından yeşil-beyazlı takım Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde maçın oynanacağı Veledrome Stadı’nda son taktik çalışmasını yaptı.