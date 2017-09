2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen 131. IOC Oturumu’nda 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği şehirler belirlendi. İki olimpiyatın da ev sahipliği sürecinde aday şehirler olan Budapeşte, Roma ve Hamburg’un çekilmesiyle süreçte yalnız kalan Paris ve Los Angeles’ın hangi olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacağı belli oldu.

131. IOC Oturumu’nun sonunda yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na, Los Angeles ise 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Olimpiyat Oyunları’nın resmi Twitter hesabı kararı kısa bir videoyla duyurdu. Paris 2024 ve Los Angeles 2028’in resmi Twitter hesapları da müjdeli haberi duyurdu.

It’s official

The IOC just announced Los Angeles will be the host city of the 2028 Olympic & Paralympic Games! #FollowTheSun pic.twitter.com/DBlccQK3Kx

— LA 2028 (@LA2028) 13 Eylül 2017