2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

131. IOC Oturumu'nda 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu. Paris 2024, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen 131. IOC Oturumu’nda 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği şehirler belirlendi. İki olimpiyatın da ev sahipliği sürecinde aday şehirler olan Budapeşte, Roma ve Hamburg’un çekilmesiyle süreçte yalnız kalan Paris ve Los Angeles’ın hangi olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacağı belli oldu.

131. IOC Oturumu’nun sonunda yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na, Los Angeles ise 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Olimpiyat Oyunları’nın resmi Twitter hesabı kararı kısa bir videoyla duyurdu. Paris 2024 ve Los Angeles 2028’in resmi Twitter hesapları da müjdeli haberi duyurdu.

It’s official The IOC just announced Los Angeles will be the host city of the 2028 Olympic & Paralympic Games! #FollowTheSun pic.twitter.com/DBlccQK3Kx — LA 2028 (@LA2028) 13 Eylül 2017

Los Angeles daha önce 1932 ve 1984; Paris ise daha önce 1900 ve 1924’te Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmıştı.