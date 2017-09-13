2018 Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

2018 Dünya Kupası maçlarının biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 306 TL ile 3 biin 790 TL arasında değişirken Rusya vatandaşları ev sahibi kontenjanı sebebiyle 77 liradan biletleri satın alabilecek.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nın biletleri için futbolseverler yarın TSİ 12.00’den itibaren başvurularda bulunabilecekler.

Ev sahibi Rusya’nın yanı sıra Belçika, Meksika, Brezilya, İran, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan’ın gitmeyi garantilediği Dünya Kupası’nda maç bilet fiyatları, 360 lira ile 3.790 lira arasında satılacak. Rusya vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 77 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre maç biletlerini satın almak isteyen futbolseverler için iki ayrı dönem olacak. Yarından itibaren 12 Ekim’e kadar devam edecek ilk dönem başvurularında, FIFA’nın internet sitesine girilerek form dolduran taraftar arasından yapılacak kura çekiminin ardından kazananlar, 16 Kasım’da açıklanacak. İlk bilet satışları, 16-28 Kasım tarihleri arasında olacak.

Bilet satışlarında ikinci dönem ise 5 Aralık’ta başlayacakken,18 Nisan-15 Temmuz 2018 tarihlerinde ise Dünya Kupası için “son dakika” satışları yapılacak.