West Ham kazandı, Bilic nefes aldı

Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, konuğu Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. Bu galibiyet koltuğu sallanan Hırvat menajeri de şimdilik rahatlatmış oldu.

İngiltere Premier League’e 3’te 0’la başlayan West Ham United, konuğu Huddersfield Town’u 2-0 mağlup ederken İngiliz basını, Londra ekibinin menajeri Slaven Bilic’in de bu galibiyetle derin bir nefes aldığına değindi.

Sezon başındaki anketlerde sezon içinde görevine son verilmesi beklenen menajerler arasında gösterilen ve ilk üç maçı puansız kapatarak ciddi bir baskı altına giren Bilic, koltuğunu en azından şimdilik korudu. Premier League`de görevden alınan ilk menajer Crystal Palace Menajeri Frank de Boer oldu Premier League'de 2017-2018 sezonunda görevinden alınan ilk menajer Frank de Boer oldu. Hollandalı'nın Crystal Palace macerası yalnızca 77 gün sürdü. İlgili Haberi Oku

West Ham United, karşılaşmayı Pedro Obiang (72) ve Andre Ayew’in (77) golleriyle kazanırken ilk üç maçta 7 puan toplayan ligin yenisi Huddersfield ise bu sezon Premier League’de ilk yenilgisini tatmış oldu. West Ham bu sonuçla ilk puanlarını aldı. Ligde 18. sırada yer alan Bilic’in öğrencileri gelecek hafta güçlü Tottenham Hotspur’la Londra derbisinde karşı karşıya gelecek.