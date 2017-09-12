Uğur Meleke Mircea Lucescu’ya seslendi! ‘Talimatla konuşan hoca…’

Son günlerde yaşanan 'yabancı kuralı' tartışması sonrasında yazar Uğur Meleke konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, son dönemde Türk futbolunda yaşanan ‘yabancı sınırı' tartışmasıyla ilgili kendisine yönetilen ‘Yabancı sınırlaması tartışmasında işin doğrusu nedir? Öncelik kulüpler mi milli takım mı olmalı?’ sorusuna cevap verdi.

İşte Uğur Meleke’nin o cevabı…

FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR HOCA LAZIM BİZE

Serbest rekabet ortamı, kulüplere de ulusal takıma da faydalı. Kendi takımında yabancıyı geçemeyen yerli, uluslararası maçta aynı yabancıyı nasıl yenecek ki? Yanal 7 yerliyle, Tudor 9 yabancıyla oynadı; çünkü kimse kimsenin pasaportuna bakmıyor takım yaparken. Lucescu'ya önerim şu: Kendi hür fikri neyse onu beyan etsin. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür hoca lazım bize. Talimatla konuşan hoca değil.

Ayrıca Uğur Meleke Galatasaray’ın Antalyaspor karşısındaki oyun anlamındaki düşüşü ile ilgilide şunları söyledi…

Antalya daha fazla pas yaptı, daha fazla şut attı, daha az faulle üstelik! Özellikle 46'dan itibaren oyun tamamen Antalya'ya dönmüşken Ndiaye'yi çıkarmak birinci skandal, Selçuk'u sokup orta sahayı üç yeteneksize çevirmek ikinci skandal… Tudor bugüne kadar büyük bir takım çalıştırmadı ve zaman zaman başında olduğu takımın kim olduğunu unutuyor. Ders çıkarmasını umarım bu fiyaskodan.

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