Türkiye Kupası’nda 3. tur programı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlırının programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur mücadelelerinin programı şu şekilde:
19 EYLÜL SALI
13.00 Tokatspor – Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.00 Anadolu Bağcılar – Konya Anadolu Selçukspor (Mahmutbey)
13.45 Şanlıurfaspor – Pazarspor (Mardin 21 Kasım)
14.30 Diyarbekirspor – İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Payasspor – Amed Sportif Faaliyetler (Payas İlçe)
15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor – Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.30 Menemen Belediyespor – Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)
15.30 Muğlaspor – Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)
15.30 Bandırmaspor – Çorum Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor – Gazişehir Gaziantep (Bodrum İlçe)
16.00 Van Büyükşehir Belediyespor – Kayserispor (Van Atatürk Şehir)
17.00 Balıkesirspor Baltok – Kars 36 (Balıkesir Atatürk)
19.00 Boluspor – Sinopspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kemerspor 2003 – Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
19.00 Mersin İdmanyurdu – Orhangazi Belediyespor (Mersin)
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.00 İnegölspor – Evkur Yeni Malatyaspor (İnegöl İlçe)
14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor – Gümüşhanespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Batman Petrolspor – Göztepe (16 Mayıs Şehir)
15.00 Sancaktepe Belediyespor – Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Erzin Belediyespor – Fatih Karagümrük (Erzin Şehir)
15.00 Hatayspor – Ergene Velimeşespor (Antakya Atatürk)
15.00 Kozan Belediyespor – Adanaspor (İsmet Atlı)
15.00 Hacettepe – Yeni Altındağ Belediyespor (Cebeci İnönü)
15.00 Keçieröngücü – Silivrispor (Aktepe)
15.00 Kastamonuspor 1966 – Ofspor (Kastamonu Gazi)
15.00 Denizlispor – Düzcespor (Denizli Atatürk)
15.30 Tuzlaspor – Zonguldak Kömürspor (Tuzla Belediye)
15.30 Bergama Belediyespor – Sarıyer (Bergama 14 Eylül)
15.30 Yeşil Bursa – Karşıyaka (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Kocaeli Birlikspor – Edirnespor (Alparslan Türkeş)
16.00 Akın Çorap Giresunspor – Cizrespor (Giresun Atatürk)
17.00 Altay – Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor – Bayrampaşa (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Gaziantepspor – Tire 1922 (Gaziantep)
19.00 Altınordu – Sultanbeyli Belediyespor (Bornova)
19.00 Bucaspor – Pendikspor (Yeni Buca)
19.00 Manisaspor – Arsinspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Samsunspor – Ankara Demirspor (Stat açıklanmadı)
20.30 Fethiyespor – Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)
20.30 Bursaspor – Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)
21 EYLÜL PERŞEMBE
13.00 Anagold 24 Erzincanspor – Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Eyüpspor – Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)
15.00 Kızılcabölükspor – Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Demir Grup Sivasspor – BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Afjet Afyonspor – MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
19.30 Çaykur Rizespor – Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)