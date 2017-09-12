Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür harekatı!

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Abdulkadir Ömür için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak.

Trabzonspor’un alt yapısında yetişen ve ‘Türk Messi’ olarak adlandırılan Abdulkadir Ömür, bordo-mavililerin son olarak oynadığı Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynamıştı. 2018 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya bordo-mavililer yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti. Yıllık 50 bin TL kazanan oyuncunun yeni sözleşme ile birlikte ücretinde de iyileştirme yapılacak.

Trabzon`da Abdülkadir Ömür parlıyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Yusuf Yazıcı'nın ardından sezon başında vitrine çıkarmaya karar verdiği Abdulkadir Ömür, güveni boşa çıkarmadı. Gençlerbirliği maçında kilidi açan oyuncuların başında gelen genç yetenek performansıyla göz doldurdu. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor yönetimi, gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı’nın da 2020 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 50 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL’ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti. Bordo-mavili yönetim, Abdulkadir Ömür’ün de sözleşmesini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. İki taraf arasında yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sıkıntının bulanmadığı belirtildi.