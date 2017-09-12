Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ikinci kez Edirne’de

Gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen bir farkındalık etkinliği olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl Edirne'de 2. kez gerçekleştirilecek.

Otomobilsiz kentler için bisiklete dikkat çekmek isteyen kadınlar tarafından yıllardır düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 2013-2014'te İzmir'de, 2015'te 10 farklı şehirde,2016'da 28 şehirde gerçekleşti ve 2017'de 50 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl 24 Eylül Pazar günü Edirne'de Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisi Esranur Demircan tarafından gönüllüolarak 2. kez gerçekleştirilecek. 2016 yılında Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılım oldukça yüksek olmuştu. Süslü bisikletleriyle 100 civarı bisikletli kadın-erkek- çocuk Atatürk Anıtı'ndan Karaağaç Lozan Anıtı'na pedallamıştı.

Bu yıl da etkinliğe katılmak isteyenler, 24 Eylül Pazar günü 17.00'de Atatürk Anıtı önünde bir araya gelecek ve basın açıklamasının ardından süslü bisikletleriyle Karaağaç'a pedallayacaklar. Turun erkeklere açık olması da önemlidir. Katılmak isteyen gönüllülerin yapması gereken; bisikletlerini ve kendilerini süsleyip şaşkınlıkla bakanlara el sallayıp gülümsemek duruşudur.