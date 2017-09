Şenol Güneş bu kez kazanmak istiyor! Kadro açıklaması…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile takımın tecrübeli yıldızı Pepe, Porto maçından önce basının karşısında geçti.

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş ile Portekizli yıldız Pepe açıklamalarda bulundu. Güneş üst üste 3. kez Portekiz’e geldikleri ve bu kez galip ayrılmak istediğini söyledi.

Güneş’in sözleri şöyle;

“Gerekli açıklamaları iki ülkeyi bilen Pepe yaptı zaten! Yarın ilk maçı oynayacağız. Gruptaki her takım için önemli bir maç. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Beşiktaş ile 3. kez Portekiz’e geldim. İlk sene Sporting, geçen sezon Benfica ve bu sezon Porto! Ülkenin en büyük takımlarıyla oynamış olacağız. Bu kez kazanmaya geldik! Porto’nun Avrupa’daki başarıları ortada. Yarın oyunumuzu en güzel seviye çıkarmak istiyoruz. Her iki takımın da iyi oyuncuları var. Pepe ve Quaresma bizde, onlar da Aboubakar ve Telles’e sahip. Dünyada her takım birbirini tanıyor artık. Sonucu bilemiyorum ama beklentim kazanmak. Her oyuncu en iyi oyununu oynayacaktır.

Gökhan sadece sakatlığı nedeniyle buraya gelmedi. Tüm oyuncuları getirdik. Bunların içerisinden bir 11 yapacağız. Adriano’da bir sağlık sorunu yok. Sağ bekte oynayabilecek oyuncular Adriano, Necip ve orada denemediğimiz Medel… Medel sağ bekte oynamaz mı, oynar tabii. Tecrübeli oyuncu. Sağ açıkta da oynar. Necip’in durumunu da gördük son maçta.

Grupta olan her takım her sonucu alabilir. Oyun olarak da en iyisini oynamak istiyoruz. Umutlarımız ve beklentilerimiz gruptan çıkmak. Zor bir grup tabi ki…

Porto kendi sahasında coşkulu oynuyor. Teknik ve hızlılar… Taraftarları da harika. Oturmuş bir takım. Ligde de puan kaybetmeden bu maça çıkıyorlar. Güçlü bir takımla oynayacağımızı düşünüyorum.

Aboubakar’ın yarın oynamayacak olması bizim için sevindirici. Ama yerine oynayacak olan oyuncu da çok iyi. Aboubakar bize geldikten sonra kendisini çok geliştirdi. Çalışmayı çok seviyor. Umarım daha çok başarılı olur.“