Samet Aybaba: Türk oyuncular yabancı oyuncu sayısının arkasına sığınmasınlar

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Türk oyuncuları en çok savunan kişinin kendi olduğunu belirterek, "Oyuncularımız yabancı oyuncu sayısının arkasına sığınmasınlar. Bizim oyuncularımız da kendini geliştirmekte sıkıntılı. Sistem bütün kulüpleri yabancıya itiyor" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düz koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan John Boye, Vitali Djakov ve Muhammet Demir katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, “Bir önceki maç takımı etkiliyor, oyunlar, davranışlar, tarz, her şey etkiliyor. Oyun içinde eksik kaldık ilk 45 dakika sonra hamle hakkımızı kaybettik. Öncesinde takımda sakatlar ve takıma yeni katılanlar var, bir gün antrenmana çıkan arkadaşlar var ben hepsine teşekkür ediyorum. Takım gibi durmaya çalışıyorlar ve kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar, zamana ihtiyaçları var bunu her zaman söyledik. Lig devam ediyor 30 maçlık periyodumuz var şimdi önümüzde bir Osmanlı maçı var, onlarda bekledikleri puanları toplayamadılar. Onlarda lige biraz sorunlu başladılar, her iki takım içinde zor bir maç olacak. Yeni katılımlar ile daha iyi bir takım olma yolunda baya mesafe kat edeceğiz diye düşünüyorum. Her maç üstümüze katarak devam edeceğiz. Hedeflerimiz ve sezon sonu planladığımız şeyler var. Arkadaşlarımızın isteği coşkusu kırılmazsa bizle birlikte bizi sevenlerin, Sivasspor’u sevenlerin de coşkusu kırılmazsa hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz diye düşünüyorum” dedi.

“Bizim oyuncularımız yabancı oyuncu sayısının arkasına sığınmasın”

Yabancı sayısıyla ilgili tartışmalara da değinen Aybaba, “Türkiye’de genç oyuncularla ilgili Türkiye’de en çok savunan, en çok destekleyen, en çok oynatan benim ama maalesef bizim oyuncularımızın da kendini sorgulaması lazım. Neden böyle oluyor, niye genç oyuncularımız daha çok yer alamıyor işte burası biz burada çalışıyoruz ve hiç kimseye farklı bakmıyoruz yabancı yerli diye ayrım yapmıyoruz. Hatta biz kendi çocuklarımıza daha istekli, daha coşkulu ve sevgi dolu bakıyoruz. Öbürlerinden ayırt etmiyoruz ama onların da niye olmuyor diye, niye başaramıyorlar diye hemen dışarıdan gelen bir oyuncu önlerine geçiyor diye düşünüp ona göre çalışmaları, ona göre düşünmeleri kulüple karşılıklı olan anlaşmalarının ne karşılığı olduğunu bilip emeklerini vermeleri ve işlerine saygı duymaları gerekiyor. Maalesef bizim oyuncularımız da yabancı oyuncu sayısının arkasına sığınmasınlar. Türkiye’de yabancı oyuncu kuralına en çok karşı olan benimdir, her açıklamamda buna sayı olarak karşı olduğumu sayı olarak söyledim. İşin içinde devamlı olarak kaldığınız sürece de bakıyorsunuz bizim oyuncularımız da kendini geliştirmekte sıkıntılı. Sistem bütün kulüpleri buna itiyor. Sonuçta alt yapı durumları çok kötü biz biraz üstüne katmaya çalışıyoruz. Ama oyuncuları birer birer geliştirmedikçe takım halinde düşünce olarak, profesyonellik olarak bir şeyler yapamadığımız sürece yabancı sayısı daha da artar ve serbest kalır ve yerli oyuncu kalmaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

N’Dinga: Kendimi gösterme zamanı geldi

Kırmızı-beyazlı ekibin Lokomotif Moskova’dan transferi Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N’Dinga ise, “Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim buraya gelmeden önce de sosyal medyadan beni istediler. Artık kendimi gösterme zamanı geldi, bunun için çok yoğun bir çalışma yapacağım. Taraftarların çok yoğun bir etkisi oldu Sivas’a gelmemde, şehir hakkında çok araştırma yapmadım” şeklinde konuştu.