Pepe: Bu kupayı 3 defa kazandım

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Pepe de eski takımına karşı oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncunun sözleri şöyle;

“Bizim için zor bir maç olacak. Porto’nun iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri de kaliteli. Hocamız da bize gerekli uyarılarda bulundu ve Porto maçına hazırlığımızı yaptık. Dikkatli olmamız gereken şeyler var ve bunlara dikkat edeceğiz.

3 sene Porto’da futbol oynadım. Eşimle birlikte bu şehirde çok güzel bir anılarımız var. Tekrardan burada olduğum için mutluyum.

Bu kupayı 3 defa kazandım. Tecrübeye sahibim. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan her takım buranın zorluğunu biliyor. Burada ülkelerin en güçlü takımları yer alıyor.

Benim için önemli bir takıma karşı oynayacağım. Porto’da kendimi çok geliştirdim ve dünya futboluna buradan yükseldim. Ama yarın bu duyguları kenara bırakıp Beşiktaş için elimden geleni yapacağım.

Real Madrid’i bırakıp Beşiktaş’a gelmem, benim mutluluğum için önemliydi. Eski takımlarda oynarken çok mutluydum. Beşiktaş’ta da aynı şekilde mutluyum. Quaresma ile birlikte eski evimizde olmak da çok güzel duygu. İkimiz de yarın Beşiktaş için elimizden geleni yapacağız.”

Şenol Güneş bu kez kazanmak istiyor! Kadro açıklaması... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile takımın tecrübeli yıldızı Pepe, Porto maçından önce basının karşısında geçti. İlgili Haberi Oku