Mane’nin darbesiyle hastanelik olan Ederson yüzünün son halini paylaştı

Macnhester City'nin Liverpool'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mane'nin müdahalesiyle hastanelik olan Ederson, yüzünün son halini sosyal medyada paylaştı.

SKOR DIŞ HABERLER / Premier League’de Manchester City’nin Liverpool’u 5-0 mağlup ettiği karşılaşma City’nin farklı galibiyeti kadar, Sadio Mane’nin Ederson’a yaptığı müdahaleyle de akıllara kazındı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında gelişen bir kontratakta yüksek atılan topu kontrol etmek isteyen Mane’nin kramponunun tabanı kaleci Ederson’un yüzüne geldi ve sert darbeyle yerde kalan Ederson, hastaneye kaldırıldı. Yüzüne sekiz dikiş atılan Ederson bir süre, Arsenal kalecisi Petr Cech’in kaskına benzer özel bir kaskla forma giyecek. Bunun dışında durumunun iyi olduğu gözlemlenen Ederson, yüzünün son halini sosyal medyadan paylaştı. Bu darbeden sonra oyundan atılan Mane, üç maç ceza aldı.

Mane, kaleci Ederson`a sert girdi, tecrübeli futbolcu hastanelik oldu Manchester Cit maçında kaleci Ederson'a sert girerek yıldız eldiveni hastanelik eden Mane kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlgili Haberi Oku